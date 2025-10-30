Movimiento Triunfo proclama a Radhamés Silverio como candidato a la Rectoría de la UASD

Radhamés Silverio aspirará a la Rectoría de la UASD período 2026-2030. ( FUENTE EXTERNA )

El Movimiento Académico Triunfo proclamó este jueves al maestro Radhamés Silverio como su candidato a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para el período 2026–2030, durante su 11.ª Asamblea General Ordinaria celebrada en el Auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir.

La actividad estuvo encabezada por el rector y líder del movimiento, Editrudis Beltrán Crisóstomo, junto a Jesús Andújar Avilés, coordinador general, y Efraín Marte, coordinador administrativo. En el acto participaron decanos, profesores, estudiantes y empleados administrativos que respaldaron la candidatura.

En su discurso, Silverio calificó la proclamación como "un día de gran trascendencia para la familia universitaria" y agradeció la confianza depositada en su liderazgo.

"Escuchar al Movimiento Académico Triunfo proclamar nuestra candidatura nos llena de orgullo y nos compromete a seguir garantizando la estabilidad, el desarrollo y el impulso de la Primada de América de cara al siglo XXI", expresó.

Propuestas

El candidato destacó su compromiso con dar continuidad y fortalecer los avances alcanzados bajo la actual gestión rectoral.

"Nos proponemos preservar lo alcanzado, dar continuidad a los procesos y seguir fortaleciendo la casa de altos estudios del pueblo dominicano. Esta es la casa del pueblo, y nuestro compromiso es continuar dignificándola", sostuvo.

Silverio reconoció los logros de la administración de Beltrán Crisóstomo, entre ellos la modernización tecnológica, la construcción de siete ciudades universitarias, la creación de 15 liceos experimentales, la instalación de más de 30 aulas inteligentes, y un incremento salarial superior al 50% para el personal docente y administrativo.

Te puede interesar La UASD gradúa 3,710 nuevos profesionales en su 487 aniversario

Equipo que le acompañará

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/31/radhames-silverio2-ee7dc987.jpg (FUENTE EXTERNA)

Durante la actividad, presentó el equipo que lo acompañará en la boleta: Lesly Altagracia Mejía Roque (Vicerrectoría Docente), Alexi Martínez Olivo (Vicerrectoría Administrativa), José Ferreira (Vicerrectoría de Investigación y Postgrado) y Radhamés Bautista López García (Vicerrectoría de Extensión).

"Este equipo representa lo mejor que tiene la academia: compromiso, excelencia y visión de futuro. Cuando se une lo mejor, gana la UASD", afirmó Silverio.

El aspirante también dio a conocer los seis ejes estratégicos de su plan de gestión: desarrollo del talento humano; bienestar estudiantil y formación integral; investigación e innovación; modernización institucional; integración nacional e internacional; y transparencia y calidad administrativa.

Con esta proclamación, el Movimiento Triunfo dejó formalmente abierta su ruta hacia las elecciones universitarias de 2026, reafirmando su compromiso con la estabilidad institucional y el fortalecimiento académico de la universidad estatal.

"La UASD debe seguir avanzando. Hoy está aquí lo mejor para la universidad. Este equipo iniciará un recorrido por cada facultad, recinto y aula para conquistar el corazón de profesores, estudiantes y personal administrativo. Cuando se une lo mejor, gana la Primada de América", concluyó Silverio, entre aplausos y consignas de apoyo.