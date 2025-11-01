Ministro del Minerd exalta la educación técnica como motor de transformación

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, en la gración. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, destacó el papel de la educación técnica como una fuerza transformadora para la República Dominicana, durante la sexagésima séptima graduación del Instituto Politécnico Loyola (IPL) en San Cristóbal, en la que 220 estudiantes recibieron sus títulos de bachilleres técnicos.

En su discurso, De Camps resaltó que la formación técnica impulsa el desarrollo social y económico del país, al preparar jóvenes con disciplina, valores y compromiso. "Desde el Ministerio de Educación reafirmamos nuestro compromiso con una enseñanza que enseñe para la vida, para el trabajo y para el bien común. Y aquí, en Loyola, esa visión se hace realidad", expresó.

Una nota de prensa del Minerd, indica que el funcionario aseguró que la hoja de ruta educativa 2025–2028 encuentra en el modelo del Politécnico Loyola "su mejor reflejo: una comunidad que enseña con rigor, forma con valores y transforma con fe".

De Camps sostuvo que la educación técnica no se limita a la adquisición de oficios, sino que constituye "la fuerza silenciosa que sostiene la República Dominicana que todos anhelamos", al fomentar la creatividad, el servicio y la transformación social.

El director del Nivel Secundario, Pedro Hernández, presentó a los nuevos graduandos y destacó que esta promoción es fruto de un proceso educativo basado en la Pedagogía Ignaciana, la educación por competencias y la formación técnica integral.

Estudios realizados

Los egresados culminaron un plan de estudios que incluyó pasantías profesionales, proyectos comunitarios, la Feria Técnica Ingenium, la Feria de Emprendimiento y la elaboración de un libro colectivo. En esta ocasión, se otorgaron títulos en 11 áreas técnicas, entre ellas las primeras cohortes de Construcciones Metálicas y Refrigeración y Acondicionamiento de Aire, diseñadas en respuesta a las demandas del sector productivo nacional.

"Estos logros son fruto del esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes y del compromiso del sector empresarial, que confía en la calidad y potencial transformador de nuestros jóvenes", señaló Hernández.

El Loyola

El Instituto Politécnico Loyola exhortó a los sectores empresariales, industriales y sociales a continuar ofreciendo oportunidades laborales a los nuevos técnicos, "preparados para contribuir al bienestar colectivo, la justicia social y la productividad nacional".

Durante la ceremonia fueron reconocidos estudiantes meritorios, docentes destacados y el alumno con mayor índice académico. El acto concluyó con la Oración de San Ignacio de Loyola y las palabras de agradecimiento del estudiante Christian Manuel Miranda Ortiz, en representación de los graduandos.