Lo que tienes que saber de la evaluación de desempeño docente

El Ministerio de Educación (Minerd) puso en marcha la primera fase de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) 2025, con la habilitación del aplicativo Autogestión de Cuenta Docente Institucional, una plataforma que permitirá a los maestros validar sus datos personales y laborales como paso previo al proceso formal de evaluación.

A continuación, te explicamos los puntos más importantes del proceso.

¿En qué consiste la EDD?

Es un proceso nacional mediante el cual el Minerd evalúa el trabajo de los docentes en función de sus competencias pedagógicas, desempeño en el aula, cumplimiento de responsabilidades y compromiso institucional.

Su objetivo, ha dicho el Minerd, es fortalecer la calidad del aprendizaje, promover la mejora continua y garantizar que los maestros reciban el acompañamiento necesario para su desarrollo profesional.

¿Qué fases tiene el proceso?

El viceministro de Acreditación y Certificación, Francisco D´Óleo, explicó que la etapa de autogestión de cuenta institucional se desarrollará del 30 de octubre al 16 de noviembre.

Del 17 al 30 de noviembre se realizará la fase "Mi Cargo a Evaluar en Plataforma Tecnológica".

Asimismo, indicó que la Autoevaluación se llevará a cabo del 3 al 17 de diciembre, y que a inicios del próximo mes se capacitarán los pares evaluadores para garantizar los estándares de calidad del proceso.

¿Cómo funciona la plataforma de la primera fase?

El aplicativo Autogestión de Cuenta Docente Institucional, desarrollada por la Dirección de Tecnologías de la Comunicación del Minerd, solicita información básica como número de cédula, código del centro educativo, fecha de nacimiento y los últimos dígitos de la cuenta bancaria institucional, con el objetivo de garantizar la autenticidad y seguridad de los registros.

¿Cuántos maestros han iniciado el proceso?

Hasta la fecha, 8,079 docentes han creado su cuenta en la plataforma, informó el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, en una nota de prensa enviada por el Minerd. Valoró como positivo el inicio del proceso.

Se espera evaluar a más de 100,000 docentes.

Desempeño docente e incentivos

El Minerd y la ADP acordaron la flexibilización de la escala, por lo que los docentes que obtengan entre 65 y 69 puntos recibirán un aumento del 7 %, con la condición de participar en una capacitación de seis meses.

Asimismo, se mantuvieron los incentivos del 17 % al 32 % para los docentes que alcancen 70 puntos o más en la evaluación.

Los maestros que no aprueben la EDD serán integrados a un plan de desarrollo profesional para mejorar la calidad de su ejercicio.

¿Por qué es importante esta evaluación?

La EDD 2025, declarada de alta prioridad por el titular del Minerd, Luis Miguel De Camps a través la Orden Departamental 50/2025 a principios de su gestión, busca valorar las competencias, desempeño y compromiso de los maestros del sistema educativo público, con el fin de fortalecer la calidad del aprendizaje y promover el desarrollo profesional del personal docente en todos los niveles y modalidades.