Minerd inicia primera fase de la Evaluación de Desempeño Docente 2025

El Ministerio de Educación (Minerd) puso en marcha la primera fase de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) 2025, con la habilitación del aplicativo Autogestión de Cuenta Docente Institucional, una plataforma que permitirá a los maestros validar sus datos personales y laborales como paso previo al proceso formal de evaluación.

La herramienta, desarrollada por la Dirección de Tecnologías de la Comunicación del Minerd, solicita información básica como número de cédula, código del centro educativo, fecha de nacimiento y los últimos dígitos de la cuenta bancaria institucional, con el objetivo de garantizar la autenticidad y seguridad de los registros.

Ministro De Camps encabeza reunión

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, quien preside la comisión rectora de la evaluación, encabezó una reunión donde se presentó el aplicativo y se ofrecieron detalles sobre las etapas siguientes del proceso. De Camps destacó que esta iniciativa representa "un paso fundamental hacia una evaluación moderna, transparente y centrada en la mejora continua del ejercicio docente".

Hasta la fecha, 8,079 docentes han creado su cuenta en la plataforma, informó el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, quien valoró como positivo el inicio del proceso.

De igual modo, el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (ANPROTED), Etanislao Castillo Reynoso, aseguró que "la evaluación es un hecho y nosotros vamos a trabajar para que sea exitosa".

El viceministro de Acreditación y Certificación, Francisco D´Óleo, explicó que la etapa de autogestión de cuenta institucional se desarrollará del 30 de octubre al 16 de noviembre, mientras que del 17 al 30 de noviembre se realizará la fase "Mi Cargo a Evaluar en Plataforma Tecnológica".

Asimismo, indicó que la Autoevaluación se llevará a cabo del 3 al 17 de diciembre, y que a inicios del próximo mes se capacitarán los pares evaluadores para garantizar los estándares de calidad del proceso.

Objetivos La Evaluación de Desempeño Docente 2025, declarada de alta prioridad por el ministro De Camps a través la Orden Departamental 50/2025 a principios de su gestión, busca valorar las competencias, desempeño y compromiso de los maestros del sistema educativo público, con el fin de fortalecer la calidad del aprendizaje y promover el desarrollo profesional del personal docente en todos los niveles y modalidades.