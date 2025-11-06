Eligen al ingeniero Arturo del Villar como nuevo rector de Intec

Arturo del Villar fue elegido rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) para el período 2025-2028. ( FUENTE EXTERNA )

La Junta de Regentes del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) eligió al ingeniero Arturo del Villar como décimo rector de la universidad para el período 2025–2028 , tras un proceso de evaluación que inició el pasado 1 de julio, luego del fallecimiento de Julio Sánchez Maríñez .

La universidad informó que la decisión fue adoptada por el máximo organismo de dirección institucional luego de analizar los perfiles de varios candidatos. Del Villar, egresado de Ingeniería Industrial de Intec, cuenta con un MBA en Finanzas Corporativas de Georgia State University y una amplia trayectoria académica y gerencial dentro y fuera del país.

La presidenta de la Junta de Regentes, Rosalina Perdomo , explicó que la elección se realizó "con estricto apego a los estatutos y reglamentos institucionales".

Destacó que la designación reafirma el compromiso del Intec de continuar siendo "una institución académica rigurosa, innovadora y alineada con su Estrategia Institucional 2023–2028 ".

"Confiamos en que, bajo el liderazgo de Del Villar, 'la Colmena' seguirá fortaleciendo su excelencia académica, su impacto social y su visión de futuro", expresó Perdomo en un documento enviado a la prensa.

Del Villar sustituirá al doctor Julio Sánchez Maríñez , quien falleció en mayo de 2025 mientras ejercía su segundo período al frente de la Rectoría. Hasta la juramentación del nuevo rector, la maestra Alliet Ortega continuará desempeñándose como rectora interina .

Perfil del nuevo rector

El ingeniero Arturo del Villar es egresado del Intec en Ingeniería Industrial y posee una licenciatura en Administración de Empresas con concentración en Economía del Desarrollo por Oglethorpe University . Además, cuenta con una especialización en Negocios de Exportación e Importación en Mercer University y una certificación en Investigación Operativa del Georgia Institute of Technology .

Dentro del Intec, ha sido docente desde 2014 , decano del Área de Ingenierías (2015–2021) y vicerrector académico desde 2021 .

En el ámbito profesional, ha ocupado cargos de liderazgo internacional como vicepresidente de la Junta de Directores de Marriott International en Doral, Florida , Estados Unidos; fundador de Smart Grid Technologies —empresa de consultoría energética con operaciones en varios países de América Latina— y miembro de la Junta Directiva del Consejo Mundial de Energía en República Dominicana .

La Junta de Regentes destacó que su elección responde al objetivo de consolidar la investigación, la innovación, la sostenibilidad y la calidad académica en la nueva etapa institucional del Intec.