Minerd lanza voluntariado "Agentes al 100" para promover valores y liderazgo juvenil

El Minerd realizó el lanzamiento en el Liceo Profesor Germán Martínez, en el sector Los Ríos ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) presentó este martes el voluntariado juvenil "Agentes al 100", una iniciativa que busca fortalecer la educación en valores, la formación ciudadana y el liderazgo estudiantil en las escuelas públicas.

El lanzamiento se realizó en el Liceo Profesor Germán Martínez, en el sector Los Ríos, Distrito Nacional, con la presencia del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, quien explicó que el programa constituye el brazo operativo de "Ciudadanos al 100", orientado a promover la convivencia, la solidaridad y el sentido de comunidad.

Durante su discurso, el ministro De Camps resaltó que Agentes al 100 es la expresión viva del currículo por competencias, donde lo aprendido se convierte en servicio, y los valores dejan de ser teoría para volverse conducta, ejemplo y compromiso

De Camps destacó que el proyecto convierte los valores en acción, indica una nota de prensa.

"Queremos que el civismo sea cotidiano, que el respeto se vuelva hábito y que los valores se vuelvan virales: parte de lo que somos y de lo que nos identifica como dominicanos", expresó el ministro.

Juramentan primeros 100 agentes

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/12/minerd3-f5ea7f38.jpg (FUENTE EXTERNA)

Durante el acto se juramentaron los primeros Agentes al 100, estudiantes que asumirán el compromiso de servir como líderes positivos y multiplicadores de valores en sus escuelas y comunidades. También se presentó el Mapa Nacional de los Ciudadanos al 100, que muestra la expansión territorial del programa en todo el país.

La estudiante Gabrielle Marie Lockhart Cáceres pronunció unas palabras en nombre de los voluntarios, resaltando que la iniciativa representa "una generación que no teme servir ni amar a su país a través del servicio".

El Minerd informó que los jóvenes recibirán insignias cívicas por su participación en actividades que promuevan la paz, la solidaridad, la democracia, la identidad nacional y el respeto a los símbolos patrios. Entre ellas se destacan Raíces de la Nación, Defensor de la Democracia y Constructor de Paz.

De Camps señaló que Agentes al 100 forma parte de la Hoja de Ruta 2025–2028, que coloca la educación en valores como eje central de la política educativa nacional.