Luis Miguel De Camps entrega el Galardón Diploma de Máxima Excelencia a 150 estudiantes

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, entregó este miércoles el Galardón Diploma de Máxima Excelencia a 150 estudiantes de Secundaria de las 18 Direcciones Regionales del país, en reconocimiento a su destacado rendimiento académico, sus valores y compromiso social.

El acto forma parte del Programa de Reconocimiento al Mérito Estudiantil, establecido mediante la Orden Departamental 1796, que busca promover la formación integral de los jóvenes y destacar el esfuerzo y la disciplina como pilares del éxito académico.

Durante la ceremonia, De Camps afirmó que los galardonados "representan lo mejor del sistema educativo y de la nación dominicana", y subrayó que "la excelencia no es un título, sino una actitud que se construye con trabajo, ética y amor por el conocimiento".

Diploma de Máxima Excelencia

"El Diploma de Máxima Excelencia no es solo un reconocimiento académico, sino una proclamación pública del mérito, del esfuerzo y de los valores que engrandecen a la juventud dominicana", agregó el ministro.

Los estudiantes premiados recibieron medallas, diplomas y equipos tecnológicos. Entre ellos figuran Stephanie Franchesca Figuereo Sena, Jhowmark Ogando Montero, Yanny Alexandra de la Rosa, Enmanuel Germesén de los Santos y Diannessy Franciary Constanzo Zorrilla, esta última pronunció las palabras de agradecimiento en representación de sus compañeros.

Constanzo Zorrilla, del Distrito Educativo 12-03 de El Seibo, expresó que el reconocimiento simboliza "años de esfuerzo y estudio constante, y el compromiso de usar el conocimiento para transformar y servir al país".

El Galardón Diploma de Máxima Excelencia tiene como propósito motivar a los jóvenes a convertirse en líderes positivos y agentes de cambio en sus comunidades. La actividad fue organizada por la Dirección de Orientación y Psicología del Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación.