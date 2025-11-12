×
Galardón Diploma de Máxima Excelencia

Luis Miguel De Camps entrega el Galardón Diploma de Máxima Excelencia a 150 estudiantes

Durante la ceremonia, el ministro de Educación afirmó que los galardonados "representan lo mejor del sistema educativo y de la nación dominicana"

    Expandir imagen
    Luis Miguel De Camps entrega el Galardón Diploma de Máxima Excelencia a 150 estudiantes
    El Galardón Diploma de Máxima Excelencia a 150 estudiantes de Secundaria se entregó a las 18 Direcciones Regionales del país. (FUENTE EXTERNA)

    El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, entregó este miércoles el Galardón Diploma de Máxima Excelencia a 150 estudiantes de Secundaria de las 18 Direcciones Regionales del país, en reconocimiento a su destacado rendimiento académico, sus valores y compromiso social.

    El acto forma parte del Programa de Reconocimiento al Mérito Estudiantil, establecido mediante la Orden Departamental 1796, que busca promover la formación integral de los jóvenes y destacar el esfuerzo y la disciplina como pilares del éxito académico.

    Durante la ceremonia, De Camps afirmó que los galardonados "representan lo mejor del sistema educativo y de la nación dominicana", y subrayó que "la excelencia no es un título, sino una actitud que se construye con trabajo, ética y amor por el conocimiento".

    Diploma de Máxima Excelencia

    Expandir imagen
    Infografía
    Luis Miguel De Camps, ministro de Educación. (FUENTE EXTERNA)

    "El Diploma de Máxima Excelencia no es solo un reconocimiento académico, sino una proclamación pública del mérito, del esfuerzo y de los valores que engrandecen a la juventud dominicana", agregó el ministro.

    Los estudiantes premiados recibieron medallas, diplomas y equipos tecnológicos. Entre ellos figuran Stephanie Franchesca Figuereo Sena, Jhowmark Ogando Montero, Yanny Alexandra de la Rosa, Enmanuel Germesén de los Santos y Diannessy Franciary Constanzo Zorrilla, esta última pronunció las palabras de agradecimiento en representación de sus compañeros.

    "Lo que hoy se celebra es el fruto de la constancia, de la disciplina y del amor por el conocimiento que ustedes han podido desempeñar durante sus años en la Secundaria"Luis Miguel De CampsMinistro de Educación

    Constanzo Zorrilla, del Distrito Educativo 12-03 de El Seibo, expresó que el reconocimiento simboliza "años de esfuerzo y estudio constante, y el compromiso de usar el conocimiento para transformar y servir al país".

    El Galardón Diploma de Máxima Excelencia tiene como propósito motivar a los jóvenes a convertirse en líderes positivos y agentes de cambio en sus comunidades. La actividad fue organizada por la Dirección de Orientación y Psicología del Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación.

