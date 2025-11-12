×
Minerd llama a la tercera convocatoria de las Pruebas Nacionales

Están convocados 18,722 estudiantes de los niveles Secundaria, Media y Adultos

    Expandir imagen
    Minerd llama a la tercera convocatoria de las Pruebas Nacionales
    Pruebas Nacionales. los estudiantes de Secundaria serán evaluados el jueves 13 en Matemática y Ciencias Sociales, y el viernes 14 en Lengua Española y Ciencias de la Naturaleza. (FUENTE EXTERNA)

    El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) convocó este miércoles a 18,722 estudiantes de los niveles Secundaria, Media y Adultos a participar en la tercera convocatoria de las Pruebas Nacionales 2025, que se celebrará del jueves 13 al domingo 16 de noviembre en todo el territorio nacional.

    Según el cronograma, los estudiantes de Secundaria serán evaluados el jueves 13 en Matemática y Ciencias Sociales, y el viernes 14 en Lengua Española y Ciencias de la Naturaleza.

    • Mientras tanto, los participantes de Media y Adultos tomarán las pruebas el sábado 15 (Matemática y Ciencias Sociales) y el domingo 16 (Lengua Española y Ciencias de la Naturaleza).

    Las jornadas se desarrollarán de 8:00 de la mañana a 12:30 del mediodía, con una duración de dos horas por asignatura y un receso de 20 minutos entre pruebas, indica una nota de prensa de la cartera educativa.

    El Minerd exhortó a los estudiantes a cumplir estrictamente con los horarios para garantizar el orden y la eficiencia del proceso.

    Detalles

    De los convocados, 13,513 pertenecen al nivel Secundaria y 5,209 a Media y Adultos. La Dirección de Evaluación de los Aprendizajes llamó a las direcciones regionales y distritales a fortalecer la coordinación logística para asegurar el éxito de la aplicación.

    El ministerio destacó que esta fase constituye un paso esencial para la certificación de estudios y reafirma su compromiso con la mejora continua de la calidad educativa.

