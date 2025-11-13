Minerd y la Unesco inauguran encuentro para fortalecer los sistemas educativos de la región

El evento reúne a representantes de los ministerios de Educación de 24 países de América Latina y el Caribe. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) inauguraron este jueves el Encuentro Regional de Alto Nivel "América Latina y el Caribe como Territorio de Paz", un espacio de diálogo y cooperación orientado a fortalecer los sistemas educativos de la región.

El encuentro, que se celebrará hasta el próximo viernes 14, tiene como objetivo definir las prioridades y puntos de partida para la implementación de la Recomendación 2023 sobre Educación para la Paz, los Derechos Humanos y el Desarrollo Sostenible, indica una nota de prensa del Minerd.

Además, señala que busca fortalecer las capacidades de los Estados miembros de América Latina y el Caribe para incorporar prácticas educativas transformadoras en sus políticas, legislaciones, currículos, formación docente y gestión escolar.

La viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos del Minerd, Ancell Scheker, en representación del ministro Luis Miguel De Camps, destacó que el país ha reafirmado su compromiso con ese instrumento, al considerar que la educación "no puede ser neutral frente a los desafíos de los tiempos actuales, sino un acto de construcción consciente de ciudadanía y de paz".

Compromisos y acciones

Scheker señaló que la educación en valores, la identidad y la ciudadanía activa constituyen un eje estratégico destinado a formar "no solo profesionales competentes, sino seres humanos íntegros".

"Este esfuerzo nacional es también una respuesta concreta a la Recomendación 2023: convertir los valores en acción y las aulas en espacios de convivencia y de transformación. A través de este encuentro, bajo la guía de la Unesco, reafirmamos nuestra disposición como Ministerio de Educación a aprender juntos, a compartir experiencias y a construir políticas que traduzcan esta visión en realidades tangibles", aseguró la viceministra.

Anne Lemaistre, directora de la Oficina Regional de la Unesco en La Habana, señaló que el encuentro es un espacio clave para presentar recursos prácticos que la Unesco ha desarrollado para acompañar a los países en el proceso de implementación de la Recomendación 2023, contribuyendo a que la educación responda a los retos actuales y futuros.

"Ante los grandes desafíos globales, la educación se reafirma como un pilar estratégico para construir sociedades sostenibles y pacíficas; por ello, hemos diseñado un encuentro orientado a la acción, donde socializaremos herramientas que impulsen una transformación educativa adaptada a la diversidad latinoamericana y caribeña", enfatizó.

Representantes de 24 países

El evento reúne a representantes de los ministerios de Educación de 24 países de América Latina y el Caribe, junto a delegados de la Comunidad del Caribe (Caricom), la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana del Sistema de Integración Centroamericana (CECC/SICA), el Instituto Paulo Freire, la Red Plural de Organizaciones de la Sociedad Civil Internacional (Clade) y el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la Unesco (IIPE-Unesco), entre otros organismos.

Durante el período 2024-2025, los Estados miembros de la Unesco han impulsado en distintas regiones del mundo encuentros y diálogos políticos de alto nivel para consolidar la implementación de la Recomendación sobre Educación para la Paz, los Derechos Humanos y el Desarrollo Sostenible.

