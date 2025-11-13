Profesora resulta herida durante pelea entre estudiantes en escuela de Sabana de la Mar

El incidente ocurrió en la escuela Catarey, ubicada en Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor. ( FUENTE EXTERNA )

Una profesora resultó herida este jueves durante un incidente provocado por una pelea entre estudiantes en la escuela Catarey, ubicada en Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor.

La maestra afectada fue identificada como Iris Arleny, docente de inglés, quien explicó que mientras impartía su clase escuchó una riña en el pasillo. Al salir para verificar lo que ocurría, uno de los estudiantes lanzó un objeto que impactó su pie, causándole la herida.

Afirmó que no pudo identificar qué fue lo que el alumno arrojó, pues no logró verlo claramente. Además, reveló que en otra ocasión un estudiante llegó a amenazarla al pensar que ella tenía unos aretes que otros alumnos supuestamente habían tomado.

Los estudiantes involucrados en la pelea tienen edades comprendidas entre 12 y 15 años, según informaciones ofrecidas por el personal docente.

Solicitan medidas para mejorar la seguridad

La también profesora del centro, Esmerling Mojica, denunció que varios maestros han sido amenazados por algunos estudiantes.

Mojica hizo un llamado a las autoridades educativas para que los alumnos mayores, especialmente aquellos con 16 años o más, sean reubicados en cursos acordes a su edad.

"No se les debe negar el derecho a la educación, pero tampoco pueden estar junto a niños más pequeños en cuarto grado", expresó.

Los maestros del centro solicitaron la intervención del Ministerio de Educación para garantizar la seguridad del personal docente y mejorar el control disciplinario dentro del plantel.

