Exigen la reconstrucción de un centro educativo en Santiago

Vista del acceso principal del Centro Educativo Club Noel, plantel que padres y maestros exigen sea reconstruido debido a su avanzado deterioro. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Padres, maestros y comunitarios del sector Los Salados, al norte de la provincia Santiago, realizaron este viernes una caminata para exigir la intervención del centro educativo Club Noel, ubicado en esa barriada.

De acuerdo con los manifestantes, la infraestructura presenta varillas expuestas, filtraciones, cancha inservible, pisos deteriorados y paredes agrietadas. También las aceras están intransitables.

Advierten que la situación representa un grave riesgo para los más de 1,200 estudiantes que reciben docencia en las diferentes tandas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/14/whatsapp-image-2025-11-14-at-124859-pm-b3b35c2a.jpeg Estado de la cancha del centro educativo Club Noel, con varillas expuestas y estructuras deterioradas que representan un riesgo para los estudiantes. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Yini Puello, abuela de dos estudiantes de básica, indicó que sus nietos de preescolar son ubicados en dos salones improvisados en la parte trasera de la cancha, donde, según denuncia, hay filtraciones, maleza, mosquitos, ratones y poca ventilación.

La señora afirma que la situación ha sido reportada durante años sin que el Ministerio de Educación ofrezca una solución.

Anthony Espinal, otro de los manifestantes, señaló que ha tenido que intervenir personalmente para resolver problemas eléctricos en el plantel ante la falta de respuesta oficial.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/14/whatsapp-image-2025-11-14-at-124900-pm-7a54638c.jpeg Padres, maestros y comunitarios marchan por las calles de Los Salados para exigir la intervención urgente del centro educativo Club Noel. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Años de solicitudes

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en Santiago Noreste también se unió a la marcha. Su presidente, Amauri Ureña, recordó que desde hace años han solicitado formalmente la reconstrucción del centro, sin obtener fechas ni acciones concretas.

"Este plantel tiene paredes y techos agrietados que ponen en peligro la vida de más de mil 200 estudiantes. Incluso hay una cancha con varillas expuestas en las gradas", externó el dirigente gremial.

Los manifestantes advirtieron que continuarán movilizándose hasta obtener una respuesta del Ministerio de Educación que garantice la seguridad de los estudiantes y el personal docente.