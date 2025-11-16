Alejandro Cambiaso exhorta a nuevos médicos y odontólogos de Unibe a liderar con propósito

Alejandro Cambiaso, presidente ejecutivo de Médico Express y fundador de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente ejecutivo de Médico Express y fundador de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud (ADTS), Alejandro Cambiaso, exhortó a los nuevos doctores en Medicina y Odontología de la Universidad Iberoamericana (Unibe) a ejercer un liderazgo ético y con propósito en medio de los cambios que vive el sector salud, impulsados por la inteligencia artificial y la telemedicina.

El mensaje fue pronunciado durante la Sexagésima Graduación Ordinaria de Unibe, celebrada en el Auditorio de la Casa San Pablo, donde Cambiaso fungió como orador invitado.

Al dirigirse a los graduandos, destacó que el acto simboliza tanto el cierre de una etapa de esfuerzo como el inicio de una vida profesional basada en servicio y crecimiento.

"Ser médico u odontólogo no es solo ejercer una profesión: es abrazar una forma de vida que exige actualización constante y un compromiso profundo con la humanidad", afirmó Cambiaso, médico y egresado distinguido de la Universidad Iberoamericana.

Tecnología con sentido humano

El galeno enfatizó que los avances tecnológicos deben utilizarse para fortalecer la humanización del cuidado. Señaló que la inteligencia artificial transforma la práctica médica, la telemedicina acorta distancias y los pacientes demandan cada vez mayor calidad y transparencia.

"El futuro de la salud no está únicamente en la tecnología, sino en cómo la usamos para humanizar la atención y hacerla más accesible", indicó.

Te puede interesar Unibe presenta su club de liderazgo y democracia para fomentar la participación estudiantil

En ese sentido, instó a los nuevos profesionales a convertirse en agentes de cambio dentro del sistema de salud. Aseguró que la medicina actual requiere líderes capaces de impulsar una cultura de calidad, innovación con propósito y trabajo en equipo.

UNIBE como punto de partida

El doctor compartió cómo su formación en Unibe marcó su carrera y le permitió integrar la medicina, la gestión, la calidad y el turismo de salud para contribuir al desarrollo del sistema sanitario dominicano y posicionar al país como referente regional.

Expresó que la excelencia se mide tanto en el conocimiento técnico como en la capacidad de servir con empatía e integridad.

"La República Dominicana necesita profesionales que no solo curen enfermedades, sino que construyan sistemas, eleven estándares y abran caminos", sostuvo.

Resiliencia y trascendencia

Cambiaso advirtió sobre la cultura de la inmediatez, impulsada por las redes sociales, y pidió a los graduandos apostar por metas de largo plazo. Les recordó que las carreras en salud exigen resiliencia frente al cansancio, la crítica y la incertidumbre.

Invitó a los nuevos doctores a celebrar con gratitud y a asumir el compromiso de llevar en alto el nombre de Unibe.

Su mensaje concluyó con un llamado a ejercer un liderazgo humanista y transformador:

"Lideren con propósito. Sueñen en grande. La medicina no solo cura cuerpos: inspira, une y construye futuro"