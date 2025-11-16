Minerd extiende plazo para completar datos en plataforma para la evaluación de desempeño docente

Una maestra habla frente a estudiantes de una escuela. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó este domingo que concederá un plazo de gracia de una semana hábil para completar la etapa de Autogestión de la Cuenta Docente Institucional, correspondiente al proceso de Evaluación del Desempeño Docente (EDD) 2025.

La etapa de autogestión de cuenta institucional estaba pautada del 30 de octubre pasado a este domingo 16 de noviembre.

En una nota de prensa, la institución explicó que la medida busca garantizar la participación plena del personal docente en las acciones vinculadas a la evaluación y permitirá que quienes aún no han activado y validado su cuenta institucional puedan hacerlo sin afectar las fases posteriores.

El Minerd destacó que esa cuenta constituye el canal oficial para "una comunicación segura, directa y trazable" entre la entidad y cada docente evaluado.

Dijo que la decisión fue adoptada por la Comisión Rectora del proceso de evaluación, presidida por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, durante una reunión celebrada este mismo domingo, cuando finalizaba la etapa iniciada el pasado 30 de octubre.

Acciones tomadas



Durante este período extraordinario, los docentes pendientes podrán acceder al portal www.aci.minerd.gob.do, seguir las instrucciones y completar los pasos requeridos para habilitar su cuenta.

El aplicativo Autogestión de Cuenta Docente Institucional solicita información básica, como número de cédula, código del centro educativo, fecha de nacimiento y los últimos dígitos de la cuenta bancaria institucional, con el objetivo de garantizar la autenticidad y seguridad de los registros.

En paralelo, se reforzará el acompañamiento técnico a través del Centro de Ayuda al Docente, disponible en el 809-688-9700, extensiones 4595, 4597, 4598, 4589, 4591, 4603 y 4605, con el fin de resolver oportunamente cualquier incidencia.

Mueven "Mi Cargo a Evaluar"

Para los correos de los técnicos docentes, el Minerd trabajará de manera coordinada con la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (Anproted) para que, a través de las oficinas distritales, regionales y la sede central, se dé seguimiento a la gestión de las cuentas institucionales.

La entidad informó también que el protocolo operativo de la etapa Mi Cargo a Evaluar será divulgado con antelación, a fin de que los docentes conozcan de manera clara las acciones y responsabilidades que deberán ejecutar durante esta fase.

Esta etapa estaba programada para iniciar mañana lunes hasta el próximo 30 de noviembre.

Igualmente, indicó que ya se ha articulado el trabajo conjunto entre los equipos técnicos del Minerd y del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) para la realización de la auditoría solicitada por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), garantizando así la transparencia y rigurosidad del proceso.

Llamado al profesorado



El Minerd exhortó a todo el personal docente a completar la autogestión dentro del plazo establecido, recordando que esta habilitación es un requisito indispensable para avanzar correctamente a las etapas siguientes de la evaluación.

La Evaluación del Desempeño Docente es un proceso sistemático que permite valorar el ejercicio profesional del magisterio en el sistema educativo preuniversitario, con criterios objetivos y participativos.