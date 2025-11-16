Rosalía Sosa Pérez declina aspiraciones en la UASD

Rosalía Sosa ahora apoyará a Jorge Asjana David para la rectoría de la UASD. ( FUENTE EXTERNA )

La académica Rosalía Sosa Pérez anunció este domingo que declina formalmente su aspiración a la Rectoría de la UASD, para respaldar al doctor Jorge Asjana David, con quien conformará una alianza "que asegura y garantiza la unidad, continuidad y transformación institucional".

Sosa afirmó que su decisión responde a un compromiso con la estabilidad institucional y la necesidad de "un liderazgo maduro, unitario y capaz de consolidar los avances de la universidad más antigua de América".

"La UASD necesita unidad y visión. Por eso declino mi aspiración para respaldar, con convicción profunda, al doctor Jorge Asjana David y sumarme a la Gran Alianza Asjana Rector 2026–2030", expresó en una nota de prensa.

Durante su intervención, Sosa destacó el papel de la universidad como motor de movilidad social, recordando que el 70 % de los egresados de la UASD son primera generación universitaria en sus familias.

Subrayó la urgencia de profundizar procesos institucionales clave como; digitalización integral de los servicios académicos, fortalecimiento de la investigación pertinente, modernización de infraestructura física y tecnológica, internacionalización y vinculación comunitaria, evaluación y transparencia en el uso de los recursos.

También llamó a dignificar la labor docente, garantizar mejores condiciones laborales y fortalecer el seguimiento al estudiante desde el ingreso hasta el egreso.

"La autonomía se honra con trabajo, eficiencia y resultados. La UASD debe enseñar, transformar y construir futuro", señaló.

Mientras que, al pronunciar las palabras de bienvenida, el candidato a vicerrector de extensión, Gerardo Roa, resaltó que, la maestra Rosalía Sosa Pérez, es la voz autorizada y referente ético para acompañar en la lucha por un mejor porvenir institucional, sin reservas, a Jorge Asjana David.

Igualmente, el maestro Juan Francisco Viloria ponderó las cualidades profesionales, humana y académica de Sosa Pérez, al resaltar que, cuenta con una trayectoria ejemplar en la Facultad de Ciencia Jurídicas y Políticas, des la cual, fundó la catedra, UASD-UNESCO, tras ser directora de postrados y luego vicedecana.

Asjana agradece el apoyo y llama a "un gran proyecto de gestión para los 500 años"

Al tomar la palabra, el doctor Jorge Asjana David agradeció públicamente la decisión de Sosa, a quien definió como una académica comprometida, coherente y de alta sensibilidad social.

"Hoy recibimos a la maestra Rosalía Sosa y a todo su equipo. No solo vamos a ganar, vamos a gobernar juntos los próximos cuatro años", manifestó Asjana.

El candidato destacó que la universidad está a solo 13 años de cumplir 500 años, lo que dijo que la coloca ante el reto histórico de proyectar avances académicos, científicos y de vinculación social que estén a la altura de su legado.

Enfatizó que la UASD debe responder a las necesidades reales del país mediante investigación pertinente, actualización curricular, programas de emprendimiento y oferta académica ajustada a las comunidades.

"La sociedad dominicana espera más de nosotros porque está convencida de que sin la UASD no hay desarrollo posible. Nuestro reto es convertirnos en el centro académico del mundo cuando lleguemos a los 500 años", afirmó.

Jorge Asjana David afirmó que la incorporación de la maestra Rosalía Sosa Pérez y su equipo a la Gran Alianza "Unidos por la UAS" marca un punto decisivo para la institución, que necesita unidad, madurez y visión estratégica para enfrentar los grandes retos del presente y del futuro inmediato.

Durante un acto multitudinario que reunión a cientos de aspirantes cargos electivos y seguidores de ambos equipos, celebrado en Santo Domingo, Asjana expresó su gratitud por el apoyo recibido de autoridades pasadas y actuales, delegaciones nacionales y miembros de la comunidad universitaria.

"Antes de seguir con los saludos y agradecimientos, quiero hacer un reconocimiento especial al exrector Franklin García Fajardo por su defensa de la educación superior pública, y también al exrector, Julio Ravelo de la Fuente, así como a todas las autoridades, profesores, estudiantes y delegaciones que se han trasladado desde toda la geografía nacional. Hoy nos toca dar las gracias".

El académico destacó que la decisión de la maestra Rosalía Sosa de posponer sus aspiraciones rectorales para sumarse a su candidatura fortalece de manera determinante el proyecto de gestión que impulsa su equipo para el período 2026–2030.

Presentes

Estuvieron presentes, el doctor Franklin García Fermín, exrector de la académia y actual ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), así, como también, Julio Ravelo Astacio e Iván Grullón Fernández, entre otros.

Igualmente, los candidatos a vicerrectores, del proyecto Asjana-Rosalía, Geraldo Roa, Rosel Fernández, Juana Encarnación, y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Antonio Ciriaco Cruz.