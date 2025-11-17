El Minerd felicita a más de dos millones de alumnos en el Día Internacional del Estudiante

Estudiantes de primaria posan para una fotografía, mientras dos de ellos sostienen una bandera de la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) felicitó este lunes a todos los estudiantes del sistema público preuniversitario con motivo del Día Internacional del Estudiante, destacando su dedicación, esfuerzo y compromiso con el aprendizaje como bases esenciales para el desarrollo del país.

A través de una nota de prensa, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, resaltó el papel protagónico de los más de dos millones de estudiantes que conforman el sistema educativo, y su contribución a la construcción de una sociedad "más justa, innovadora y competitiva".

Compromiso con la enseñanza

"En este Día Internacional del Estudiante, celebramos su pasión por aprender y su determinación de avanzar. Ustedes son la razón de ser de nuestro sistema educativo y la mayor promesa de la República Dominicana. Seguiremos trabajando con decisión para garantizarles una educación pública digna, moderna e inclusiva", expresó De Camps.

Asimismo, el ministro reiteró el compromiso institucional de fortalecer la calidad educativa, mejorar las condiciones de los centros escolares, impulsar la innovación pedagógica y asegurar que cada estudiante cuente con las herramientas necesarias para alcanzar su máximo potencial.

El Minerd llamó a toda la comunidad educativa a unirse a esta celebración, reconociendo el valor del estudiantado.