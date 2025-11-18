De Camps presenta a directores regionales las políticas para fortalecer la calidad educativa

Luis Miguel De Camps, ministro de Educación, durante la reunión. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps , sostuvo este martes un encuentro con los directores de las 18 regionales del sistema educativo, en el que socializó los principales programas y políticas que impulsa la institución para elevar la calidad de la enseñanza.

Durante la reunión, el ministro presentó avances de iniciativas como el voluntariado Agentes al 100 , la actualización del proceso de Evaluación del Desempeño Docente y los objetivos de la Hoja de Ruta y la Mesa de los Cinco Pilares , herramientas que guían las acciones estratégicas del Ministerio de Educación (Minerd).

Conforme a una nota de prensa, De Camps destacó que la mejora del sistema educativo requiere " constancia, continuidad y consistencia ", por lo que abogó por políticas sostenidas en bases sólidas y sujetas a revisión continua. Afirmó que el Minerd ha reorganizado sus prioridades para fortalecer el vínculo con la comunidad educativa y asegurar que cada decisión se traduzca en resultados en las escuelas.

Te puede interesar Ministro del Minerd exalta la educación técnica como motor de transformación

Recordó, además, los cinco ejes estratégicos de la Hoja de Ruta: estudiantes, docentes, familias, sociedad civil y servidores públicos , orientados a la transformación integral del sistema educativo dominicano.

La estrategia contempla, asimismo, cinco objetivos centrales:

Lograr una educación efectiva

efectiva Generadora de oportunidades,

Inclusiva, basada en valores e identidad ciudadana

Gestionada con transparencia

Apoyo de la transformación digital

Mesa de los Cinco Pilares

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/18/regionales2-7f608c49.jpg Directores regionales. (FUENTE EXTERNA)

En el encuentro también se socializaron los avances de la Mesa de los Cinco Pilares , centrada en calidad educativa, bienestar estudiantil, carrera docente, cumplimiento del calendario escolar e infraestructura.

El viceministro de Acreditación y Certificación Docente, Francisco D´Óleo , presentó el protocolo operativo " Mi cargo a evaluar ", que permitirá precisar los cargos en los que será evaluado el personal docente durante el proceso de desempeño.

Los directores regionales recibieron además los materiales de la campaña Agentes al 100 , iniciativa derivada de "Ciudadano al 100", orientada a promover acciones escolares que fortalezcan los valores, la convivencia pacífica y la formación integral de los estudiantes.