Minerd capacita a orientadores y psicólogos para fortalecer la cultura de paz en las escuelas

La jornada reunió a participantes de las regionales 04 (San Cristóbal), 10 y 15

    Expandir imagen
    Minerd capacita a orientadores y psicólogos para fortalecer la cultura de paz en las escuelas
    Como parte del proceso de evaluación de la estrategia, el Minerd contó con el acompañamiento de especialistas del Unicef y de la Universidad de Chicago (FUENTE EXTERNA)

    El Ministerio de Educación (Minerd) inició la capacitación "Formación de equipos multiplicadores de entornos pacíficos y relaciones interpersonales", dirigida a técnicos de orientación y psicología, con el objetivo de reforzar la prevención de la violencia escolar y promover ambientes seguros en los centros educativos, como parte de la estrategia Cultura de Paz.

    La jornada de dos días, organizada por la Dirección de Orientación y Psicología, reunió a participantes de las regionales 04 (San Cristóbal), 10 y 15 (Santo Domingo).

    • El entrenamiento busca fortalecer las competencias del personal orientador para mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes y apoyar al cuerpo docente y administrativo, de acuerdo con el Código de Ética del Minerd.

    Como parte del proceso de evaluación de la estrategia, el ministerio contó con el acompañamiento de especialistas del Unicef y de la Universidad de Chicago, entidades que colaboraron en la revisión de contenidos relacionados con mediación y disciplina escolar.

    La directora de Orientación y Psicología, Divina García, informó que se revisaron las acciones institucionales vinculadas a la convivencia escolar basadas en las Normas de Convivencia del Sistema Educativo Dominicano. "Estamos comprometidos con garantizar la integridad de cada niño y niña en los centros educativos", aseguró.

    Puntos tratados

    Expandir imagen
    Infografía
    (FUENTE EXTERNA)

    Durante el encuentro se abordaron herramientas de mediación para la resolución pacífica de conflictos, el rol del mediador y la participación activa de las partes involucradas. También se socializó el protocolo de actuación ante sospechas de consumo de sustancias psicoactivas en el entorno escolar.

