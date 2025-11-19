Minerd capacita a orientadores y psicólogos para fortalecer la cultura de paz en las escuelas

Como parte del proceso de evaluación de la estrategia, el Minerd contó con el acompañamiento de especialistas del Unicef y de la Universidad de Chicago ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación (Minerd) inició la capacitación "Formación de equipos multiplicadores de entornos pacíficos y relaciones interpersonales", dirigida a técnicos de orientación y psicología, con el objetivo de reforzar la prevención de la violencia escolar y promover ambientes seguros en los centros educativos, como parte de la estrategia Cultura de Paz.

La jornada de dos días, organizada por la Dirección de Orientación y Psicología, reunió a participantes de las regionales 04 (San Cristóbal), 10 y 15 (Santo Domingo).

El entrenamiento busca fortalecer las competencias del personal orientador para mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes y apoyar al cuerpo docente y administrativo, de acuerdo con el Código de Ética del Minerd.

Como parte del proceso de evaluación de la estrategia, el ministerio contó con el acompañamiento de especialistas del Unicef y de la Universidad de Chicago, entidades que colaboraron en la revisión de contenidos relacionados con mediación y disciplina escolar.

La directora de Orientación y Psicología, Divina García, informó que se revisaron las acciones institucionales vinculadas a la convivencia escolar basadas en las Normas de Convivencia del Sistema Educativo Dominicano. "Estamos comprometidos con garantizar la integridad de cada niño y niña en los centros educativos", aseguró.

Puntos tratados

Durante el encuentro se abordaron herramientas de mediación para la resolución pacífica de conflictos, el rol del mediador y la participación activa de las partes involucradas. También se socializó el protocolo de actuación ante sospechas de consumo de sustancias psicoactivas en el entorno escolar.