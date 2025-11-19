Minerd: 5,412 nuevos docentes pasan a ser empleados tras completar período probatorio

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, junto a algunos de los docentes durante la clausura del Programa Nacional de Inducción 2024-2025 ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) realizó este miércoles el acto de clausura del Programa Nacional de Inducción al Personal Docente de Nuevo Ingreso 2024-2025, en el que 5,412 docentes superaron su período probatorio y pasaron a ser empleados permanentes del sistema educativo preuniversitario.

En el acto, encabezado por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, fueron reconocidos 123 docentes por su destacada participación y 54 tutores de los 2,282 que fueron parte del proceso.

Mediante una nota de prensa, De Camps señaló que desde el inicio de su gestión asumió el compromiso de impulsar un salto cualitativo en la profesionalización del personal docente, en plena coherencia con los compromisos establecidos en la Hoja de Ruta 2025-2028.

"Sabemos que la labor del maestro exige respeto, dignidad y reconocimiento. Y sabemos también que el desarrollo profesional no es un destino, sino un camino que se construye con innovación, colaboración, pensamiento crítico y una práctica pedagógica orientada a resultados", destacó el ministro.

En ese sentido, manifestó que la inducción es un tramo esencial de ese camino, debido a que acompaña, orienta, fortalece y, sobre todo, prepara al docente para ejercer con eficacia, sustentado en los estándares profesionales que rigen la certificación y el desarrollo de la carrera docente en nuestro país.

Impacto del programa

El ministro afirmó que el programa ha impactado desde el 2022 a 44,476 profesionales de la educación quienes han ingresado al sistema a través de los Concurso de Oposición Docente, conforme a la ley.

De su lado, el viceministro de Acreditación y Certificación Docente del Minerd, Francisco D´ Óleo, informó que estos nuevos docentes recibieron, además, formación complementaria estandarizada, bajo la coordinación pedagógica del Isfodosu, que actualizó los módulos formativos y gestionó la plataforma de formación que albergó a 17 Instituciones de Educación Superior involucradas en el proceso.

En representación de los docentes inducidos, Crismell Hurtado Alfonso, de la Regional 08-Santiago, expresó palabras de agradecimiento y compromiso, resaltando la experiencia transformadora del proceso de inducción.

El programa avanza en plena sintonía con la Hoja de Ruta 2025-2028 y el Plan Horizonte 2034 del Gobierno dominicano, que buscan asegurar una educación inclusiva y de calidad, con el docente como actor clave.