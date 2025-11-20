Jóvenes del voluntariado "Agentes al 100" realizan jornada de limpieza en la Playa de Montesinos

Jornada de limpieza en Playa de Montesinos por Agentes al 100. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, encabezó este jueves la primera acción formativa del voluntariado Ciudadano al 100, durante una jornada de recolección de desechos en la Playa de Montesinos, en el Distrito Nacional, en la que más de un centenar de estudiantes Agentes al 100 reafirmaron su compromiso con el cuidado del entorno.

Los estudiantes, que provinieron de San Cristóbal, Santo Domingo Este, Distrito Nacional y San Pedro de Macorís, mostraron su entusiasmo al participar en las labores de limpieza, al tiempo que evidenciaron su sentido de responsabilidad social y su disposición a involucrarse en iniciativas que contribuyen al bienestar colectivo.

Durante la actividad, De Camps destacó que el programa Agentes al 100 se enmarca en los esfuerzos de los puntos de la Hoja de Ruta 2025-2028, que coloca la educación en valores como eje central de la política educativa nacional.

Durante la jornada, los estudiantes fueron orientados sobre prácticas de protección del medioambiente, el manejo adecuado de los residuos y la importancia de adoptar hábitos responsables para mitigar el impacto ambiental, reforzando así el componente formativo de la actividad, según una nota de prensa del Ministerio de Educación.

Jornadas cívicas

El programa integra un sistema de insignias cívicas que reconoce la participación de estudiantes, docentes y familias en actividades que fomentan la paz, la democracia, la identidad nacional y el respeto a los símbolos patrios.

Entre ellas se encuentran Raíces de la Nación, Defensor de la Democracia, Guardianes de los Símbolos, Embajador del Medioambiente, Voces de la Ley, Constructor de Paz, Escudo contra la Violencia, Corazón de Duarte, Valentía de Mella y Manos de Sánchez.

Estas insignias forman parte del Sistema de Reconocimiento al Mérito Cívico, alojado en el portal digital Ciudadanos al 100, donde los miembros de la comunidad educativa registran sus acciones, acceden a recursos formativos y muestran en tiempo real el impacto generado.

La jornada concluyó con un llamado a continuar construyendo, desde cada aula y cada comunidad, un país basado en el respeto, la cooperación y la responsabilidad.

El órgano rector del sistema público preuniversitario aseguró que Agentes al 100 marca el inicio de un movimiento nacional de voluntariado juvenil que transforma los valores cívicos en acciones concretas y los proyectos personales de los jóvenes en compromiso auténtico con el país.