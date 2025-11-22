Universidad del Caribe dice lo ocurrido fue un quiebre en una línea de cerámicas en un aula

La entrada principal de la Universidad del Caribe. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

Tras las versiones que circularon en algunos medios sobre la supuesta caída de un techo, la Universidad del Caribe aclaró este sábado que se trató de un incidente menor en sus instalaciones.

A través de un comunicado, la institución educativa explicó que lo ocurrido correspondió a un quiebre en una línea de cerámicas de un aula del edificio C, causado por acumulación de aire, y que no hubo derrumbe de techo como se había difundido.

Tras el hecho, la universidad destacó que, siguiendo sus protocolos de seguridad, se activó de inmediato la Unidad de Riesgos y Desastres, se evacuó el aula y se realizó una revisión del lugar.

¿Qué medidas se tomaron tras el incidente?

En ese contexto, Unicaribe señaló que una vez confirmado que no existía riesgo, las clases se retomaron con normalidad.

"La situación fue menor y nuestras instalaciones continúan funcionando con total normalidad. Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad de toda nuestra comunidad universitaria", señaló la organización de la enseñanza del saber.

Durante una visita, Diario Libre pudo constatar que los estudiantes se encontraban recibiendo clases con normalidad.

Se pudo observar una alta cantidad de seguridad en los alrededores de la casa de estudios.