ITSC gradúa 645 nuevos técnicos superiores en 33 carreras

El ITSC realizó su Décimo Octava Graduación Ordinaria, donde fueron investidos 645 nuevos técnicos superiores en 33 carreras. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), primer y único community college de la República Dominicana, realizó su Décimo Octava Graduación Ordinaria, donde fueron investidos 645 nuevos técnicos superiores en 33 carreras.

Conforme a datos de una nota de prensa, al pronunciar el discurso principal en el acto, el rector del ITSC, José Ramón Holguín Brito, valoró los 12 años que tiene la institución al servicio de la sociedad dominicana, contribuyendo a la educación de miles de jóvenes, garantizando con ello su desarrollo y el de sus familias.

Asimismo, resaltó que la alta casa de estudios es un espacio para el desarrollo del talento, el conocimiento y la constante búsqueda de la excelencia, cualidades que distinguen a los egresados del centro.

"Es la culminación de una etapa que les permitirá continuar desarrollándose y lograr la mejor versión de sí mismos; convirtiéndose en ciudadanos que aportarán al sector productivo dominicano quienes auspician más colaboración público-privada, para disponer de una mayor cantidad de técnicos en el área de la educación superior", expresó.

En nombre de los estudiantes habló Milly Ramírez Florencio, estudiante del Técnico Superior en Gestión de Información y Asistencia Turística, quien alcanzó el mayor honor académico, grado que también lograron Jaaziel Miqueas Félix Arias, Isaura María Guerrero Medrano, Elimelet Caraballo Abad, Branyelina del Carmen López Santos y Milly Nahomy Ramírez Florencio.

"No siento más que gratitud hacia esta institución que me recibió con los brazos abiertos y día a día me capacitó para convertirme en la profesional que, orgullosamente, soy en la actualidad", externó Ramírez Florencio.

Además del doctor Holguín Brito, la mesa de honor estuvo integrada por Silvana Gálvez, vicerrectora Académica; Francis Castro, vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación; Lineed Bruno, vicerrectora de Extensión y Vinculación; Gissel Germán, directora Gestión Humana, Herber Castillo, director Administrativo y Claudia Quiterio, directora Financiera.

Sobre el instituto

El Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) es una institución pública de educación superior sustentada en el artículo 63 de la Constitución de la República Dominicana y en la Ley 139-01, que rige el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).

El ITSC otorga títulos de nivel técnico superior y certificaciones de competencias laborales, y desarrolla programas de grado y posgrado en aquellas áreas estratégicas que fortalecen la productividad y el conocimiento.

Su labor integra la docencia, la investigación, la innovación, el emprendimiento y la extensión, contribuyendo al progreso de las comunidades y al fortalecimiento del tejido social y económico del país.