Ministerio de Educación lanza campaña para concienciar sobre la no violencia contra la mujer

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) lanzó este martes la campaña "Escucha, transforma y acciona", con el objetivo de sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de fomentar el respeto, erradicar la violencia y fortalecer la cultura de paz en las escuelas, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La iniciativa, dirigida por el Departamento de Equidad de Género (DEG) del Minerd, lleva como lema "Por una vida libre de violencia, llena de dignidad" y busca también concienciar a la sociedad sobre la necesidad de eliminar la violencia contra la mujer, además de promover acciones colectivas para construir espacios de justicia y solidaridad en todos los ámbitos.

Conforme a una nota de prensa, durante el acto, la encargada del DEG, Irma Levassier, afirmó que el lanzamiento de la campaña responde a compromisos internacionales asumidos por el país y subrayó la importancia de impulsar desde las escuelas acciones concretas para enfrentar la violencia.

"Con esta campaña queremos motivar, inspirar y movilizar a todos los sectores de nuestra sociedad en un compromiso común por erradicar la violencia y fortalecer una cultura de respeto y paz", señaló.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/25/whatsapp-image-2025-11-25-at-52417-pm-2-c002d62f.jpeg Estudiantes durante el lanzamiento de la campaña"Escucha, transforma y acciona". (FUENTE EXTERNA)

Levassier añadió que combatir la violencia contra la mujer implica educar para el respeto, enseñar que la masculinidad no se construye desde la agresión, que amar no es lastimar y que el verdadero amor se expresa con igualdad, dignidad y libertad.

Afirmó, además, que ninguna forma de violencia es aceptable y que el compromiso para enfrentarla debe ser colectivo, desde el hogar, las escuelas y los centros de trabajo, al tiempo que instó a las instituciones públicas a impulsar medidas efectivas que promuevan la igualdad de género y los derechos de mujeres y niñas.

Conferencia

La actividad incluyó la conferencia "Retos y desafíos sobre la violencia en la República Dominicana", a cargo de la magistrada Rosalmy Nikaurys Guerrero, así como presentaciones artísticas de estudiantes de la Modalidad en Artes de varios centros educativos como el Liceo Minerva Mirabal, la Escuela María Mazzarello, el Politécnico Ciudad del Conocimiento y el Centro Santo Cura de Ars.

Igualmente, como parte de las actividades conmemorativas, el Departamento de Cultura y Cultos realizó un acto en la explanada frontal de la cartera educativa, Pedro Henríquez Ureña, con la participación de Minou Tavárez Mirabal, Norys González Mirabal y colaboradores de la institución.

Este 25 de noviembre, las 18 Regionales y los 122 Distritos Educativos desarrollaron de manera simultánea diversas actividades y proyectos orientados a la prevención de la violencia contra la mujer desde el ámbito escolar.

