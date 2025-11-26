El Gobierno dominicano ha logrado reincorporar al sistema educativo 350 de los 709 planteles escolares que estaban paralizados al inicio de la actual gestión en 2020, según informó este miércoles Roberto Herrera, director nacional de Infraestructura Escolar.

Herrera ofreció los datos durante la puesta en funcionamiento de la Dirección Regional de Infraestructura Cibao Norte, que estará encabezada por el arquitecto Alexis Sosa.

El funcionario destacó que la creación de esta dirección regional representa un paso trascendental para acelerar los trabajos y cumplir las metas trazadas por el Ministerio de Educación.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/whatsapp-image-2025-11-26-at-11024-pm-288fd0c4.jpeg Roberto Herrera, director nacional de Infraestructura Escolar. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Metas de aulas para 2025

Herrera sostuvo que en agosto se cumplió la meta de levantar 1,100 aulas y que el objetivo es alcanzar las 2,000 aulas construidas en diciembre de este año.

Dos leyes permitieron retomar las obras

El director explicó que al llegar al poder encontraron más de 700 centros paralizados debido a la falta de un marco legal que permitiera continuar la inversión. Explicó que para enfrentar esa situación, el Gobierno impulsó dos normativas, las leyes 18 y 24, que han permitido retomar los proyectos detenidos y avanzar en su conclusión.

"Ese es el gran reto que tenemos como país, pero ya con esas instrucciones y con esas leyes vamos a poder resolverlo en el tiempo que corresponde", aseguró Herrera.

El funcionario enfatizó que la prioridad es continuar resolviendo el déficit de aulas en la República Dominicana y garantizar que las obras que estuvieron abandonadas durante años finalmente se entreguen a las comunidades.

La actividad fue realizada en la gobernación de Santiago.