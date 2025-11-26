UFHEC celebró su cuadragésima sexta graduación con 826 profesionales

El rector nacional de UFHEC, Alberto Ramírez, junto a la estudiante meritoria Yederlin Ruiz Mercedes. ( FUENTE EXTERNA )

La Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC) celebró su cuadragésima sexta graduación ordinaria, en la cual 826 profesionales de grado y postgrado recibieron los títulos que los acreditan para incorporarse a los sectores productivos y sociales.

Durante la ceremonia, que se realizó en el Campus La Romana, el rector nacional de la academia, Alberto Ramírez, destacó el compromiso de la casa de altos estudios con la formación de talento humano capaz de transformar realidades, aportar soluciones innovadoras y elevar la competitividad del país.

Según una nota de prensa, Ramírez anunció el lanzamiento oficial del Doctorado en Educación, un programa que posiciona a la UFHEC dentro del cuarto nivel de formación superior.

Explicó que el doctorado contará con un destacado cuerpo docente internacional y una estructura académica alineada con estándares globales.

El discurso central estuvo a cargo de Jorge Antonio Sturla, vicepresidente de Relaciones Públicas de Central Romana, quien reflexionó sobre los desafíos profesionales del siglo XXI e instó a los profesionales a ejercer su rol con integridad y responsabilidad.

Una promoción alineada con las necesidades del país

La composición de los 826 graduados muestra un claro enfoque en áreas clave para el crecimiento nacional: Ingeniería Industrial 17.55 %, Contabilidad 17.07 %, Psicología Clínica 15.98 % y Derecho 14.16 %. Estas cuatro carreras abarcaron más del 64 % de la promoción.

Asimismo, programas como orientación escolar, administración de empresas , enfermería y administración turística forman parte de la respuesta de la institución a necesidades prioritarias del país en educación, salud y turismo.

Se destaca que el 62.95 % de los graduados fueron mujeres, reafirmando el liderazgo femenino en la educación superior dominicana.