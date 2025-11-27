Inglés por Inmersión celebra 20 años como referente regional en empleabilidad y movilidad social

Fachada del edificio Ducy–Saiz, recientemente renombrado por el Mescyt en honor a las cofundadoras de Inglés por Inmersión. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

En su vigésimo aniversario, el programa Inglés por Inmersión reafirma su papel como una de las iniciativas educativas más transformadoras de la República Dominicana, con un impacto directo en la movilidad social, la empleabilidad y la competitividad del país. Su director, Rafael Cuevas, informó que desde su creación se han graduado más de 200,000 estudiantes y se han otorgado más de 300,000 cupos, cifras que consolidan al programa como un motor clave para la formación de capital humano.

Cuevas destacó que la iniciativa ha demostrado ser decisiva para ampliar oportunidades laborales, especialmente en sectores estratégicos como el turismo. "Los egresados se colocan muy rápidamente.

En Pedernales, por ejemplo, prácticamente todos los graduados ya trabajan en los cruceros que llegan a la zona y en los hoteles que están en desarrollo ", señaló, enfatizando el vínculo entre el aprendizaje del inglés y los nuevos polos de inversión.

La estrategia también ha priorizado el acceso en comunidades vulnerables. Inglés por Inmersión ha abierto centros en Guanuma, Guerra, Manganagua, Pantoja, Capotillo, La Ciénaga y Los Alcarrizos, así como en zonas remotas de provincias como Bahoruco, ampliando su alcance a jóvenes que históricamente han enfrentado barreras para insertarse en el mercado laboral.

Un modelo observado por la región

El éxito del programa ha trascendido las fronteras dominicanas. Países como Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador han tomado como referencia su estructura metodológica y su capacidad para integrar educación, empleabilidad y desarrollo local.

El modelo fue además tema central en la conferencia de profesores 2025 del dominio bicultural, y continúa recibiendo invitaciones internacionales.

Una de las más relevantes será su participación en el TESOL 2026, la conferencia de enseñanza del inglés más grande del mundo, que se celebrará en Utah. La inclusión del programa en este foro confirma su reconocimiento global y su contribución a las buenas prácticas en educación del idioma.

Nueva investidura y legado académico

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) anunció que el 3 de diciembre, en el Aula Magna de la UASD, se celebrará la graduación de 19,000 nuevos egresados, uno de los grupos más numerosos en la historia del programa.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/whatsapp-image-2025-11-27-at-104200-am-1-ad2d0b9a.jpeg Placa en honor a Guillermina Saiz de Bauger, cofundadora y pionera en el diseño operativo del Programa Inglés por Inmersión. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/whatsapp-image-2025-11-27-at-104200-am-b52bb4ec.jpeg Reconocimiento a Ellen Ducy de Pérez, cofundadora y consultora académica por 12 años del Programa Inglés por Inmersión. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

Reconocimiento a las fundadoras

En el acto, el ministerio reconoció este jueves el legado de las académicas Ellen Ducy de Pérez y Guillermina Saiz de Bauger, cofundadoras del programa Inglés por Inmersión para la Competitividad, al renombrar con sus apellidos el edificio principal del proyecto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

El edificio, ahora denominado Ducy–Saiz, rinde tributo a dos de las mujeres que sentaron las bases del que hoy es considerado uno de los programas educativos más exitosos y de mayor impacto social en las últimas dos décadas en República Dominicana.

La directora de Lenguas Extranjeras del Mescyt, Giseh Cuevas, expresó que el reconocimiento celebra la visión de las fundadoras y el alcance del modelo que crearon.

"Tenemos una alegría inmensa porque esta metodología, ideada por estas académicas, ha sido de muchísimo provecho para la sociedad dominicana. Es una semillita que se desarrolló y que sigue dando frutos", afirmó Cuevas.

Como parte del homenaje, también fueron renombradas dos aulas en honor a otras maestras clave en el nacimiento del programa: Iliana de Castro y Rosanna Haché.

Ellen Ducy de Perez se desempeñó como directora del Departamento de Lenguas Extranjeras de la Unphu durante 22 años.

En 2004 se incorporó al equipo creador del Programa Inglés de Inmersión, aportando su vasta experiencia docente y metodológica.

En 2005 fue nombrada Consultora Académica del Programa, cargo desde el cual organizó, junto a un equipo, los primeros planes de capacitación docente y la estructura metodológica del Programa de Inmersión.

Guillermina Saiz de Bauger representa un pilar de lo que hoy conocemos como Inglés por Inmersión: una experta en idiomas, con formación académica internacional, con experiencia en educación pública, y con visión para desarrollar iniciativas que ampliarán oportunidades reales a jóvenes dominicanos.

Su rol fundacional pone en relieve cómo personas con formación, dedicación y convicción pueden transformar políticas educativas en proyectos de alcance nacional.

Referente internacional

