Infotep gradúa a 2,097 nuevos técnicos en más diversas áreas

Nuevos técnicos en la graduación ordinaria del Gran Santo Domingo de Infotep. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) graduó este jueves a 2,097 nuevos técnicos, formados en más de 60 áreas de alta demanda, durante la Graduación Ordinaria del Gran Santo Domingo, un aporte que el director general de la institución, Rafael Santos Badía, calificó como "una inyección directa de productividad, innovación y dinamismo para la economía dominicana".

Del total de egresados, 1,321 corresponden a la Dirección Regional Metropolitana y 558 a la Dirección Regional Oriental, con 64 % de mujeres y 36 % de hombres, mostrando una significativa participación femenina en los programas de formación. Además, 218 docentes recibieron capacitación especializada en metodologías centradas en el participante.

Santos Badía destacó que estos profesionales contribuirán a incrementar la productividad, generar empleos y fortalecer sectores estratégicos como la industria, los servicios, la economía digital y el cine dominicano. En particular, 194 jóvenes recibieron formación especializada para la industria cinematográfica, en colaboración con la DGCINE y el Ministerio de Trabajo, cubriendo áreas de producción, asistencia técnica y logística audiovisual.

Destaca convenios

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/whatsapp-image-2025-11-27-at-72416-pm-1-0b8b4fb1.jpeg Director general de Infotep, Rafael Santos Badía. (FUENTE EXTERNA)

El director general también resaltó los convenios interinstitucionales con la PUCMM y el Instituto Politécnico Loyola, que permiten a 103 egresados continuar su formación hasta alcanzar un título de Técnico Superior, ampliando sus oportunidades laborales en tecnología, logística, mecatrónica y desarrollo de software.

Durante la ceremonia, se destacó además la culminación del programa de reforzamiento para 90 participantes de Auxiliar de Enfermería, quienes recibieron más de 500 horas de capacitación tras haber sido afectados por un centro no calificado, logrando que todos obtuvieran su título técnico conforme a los estándares del Infotep.

Santos Badía subrayó que la formación técnico-profesional es una herramienta de movilidad social, y que Infotep continuará expandiendo su cobertura mediante 63 centros propios, más de 50 talleres móviles y más de 200 Centros Operativos del Sistema, garantizando que la capacitación llegue a toda la población.

El Infotep ya realizó la graduación de la Regional Cibao y tiene programadas las ceremonias de las Regionales Sur, Valdesia y Este para diciembre, consolidando su aporte al desarrollo económico y social del país.