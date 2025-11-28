Estudiantes de Barahona piden apoyo del Gobierno por deterioro de una casa albergue en SD

La casa albergue donde residen estudiantes de la provincia Barahona en Santo Domingo, la cual presenta un notable deterioro estructural. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación de Estudiantes Universitarios del municipio Cabral, en la provincia Barahona, hizo un llamado a las autoridades gubernamentales para rescatar la casa albergue que sirve de vivienda a jóvenes barahoneros que emigran a Santo Domingo para continuar sus estudios universitarios, debido al avanzado deterioro en que se encuentra el inmueble.

José Alberto Méndez, presidente de la asociación, explicó que actualmente entre siete y ocho estudiantes residen en la vivienda, ubicada en el ensanche la Fe, Distrito Nacional, pero las condiciones estructurales representan un riesgo, especialmente cuando llueve.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/whatsapp-image-2025-11-27-at-91147-am-9927f291.jpeg

"Cada vez que llueve, filtra demasiado. Incluso cuando pasó la tormenta Melissa, hubo algunos estudiantes que, por miedo a esa situación, tuvieron que abandonar la casa y venir hacia Barahona, y luego retomar nuevamente cuando inició la universidad", afirmó.

Méndez detalló que la casa pertenece a la asociación desde la década de los 90 y ha pasado por múltiples reparaciones, pero el deterioro persiste en el techo, piso, cocina, baño y habitaciones.

Explicó que, aunque los estudiantes no pagan alquiler, aportan una cuota mensual de mil pesos para cubrir agua potable, internet y limpieza.

"Por el tiempo no pueden... esa es una de las condiciones, que el que vive ahí tiene que estudiar obligatoriamente. No es para ir a alojarse, a trabajar, no. Estudiar. Y si en caso tienen un espacio de tiempo mínimo que no les perjudique su estudio, lo pueden hacer, pero en un mínimo tiempo", puntualizó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/whatsapp-image-2025-11-27-at-91148-am-2-c22447ff.jpeg

Llamado a las autoridades

El dirigente estudiantil aseguró que han intentado gestionar apoyo con el Ministerio de la Juventud y otras instituciones, pero sin obtener respuesta.

Por ello, pidió la intervención del Gobierno para que este albergue continúe siendo un soporte esencial para los jóvenes de escasos recursos que buscan formarse profesionalmente.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/whatsapp-image-2025-11-27-at-91148-am-b9bad7ad.jpeg