Ogtic otorga más de 180 becas para jóvenes en Dominicana Innova 2025

Los 65 jóvenes seleccionados participaron en un proceso intensivo junto al director general de la Ogtic, Edgar Batista; al rector del ITLA, Rafael Feliz; y a otras autoridades. ( FUENTE EXTERNA )

La Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), junto al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) y el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), entregó más de 180 becas a 65 jóvenes que participaron en Desenlace, el bootcamp y hackathon estudiantil de Dominicana Innova 2025.

Las becas incluyen estudios universitarios, formación en computación en la nube, inteligencia artificial y desarrollo de soluciones digitales, ampliando las oportunidades de los jóvenes en la economía digital del país, señala una nota de prensa de la entidad.

El director general de la Ogtic, Edgar Batista, informó que se otorgaron 10 becas nacionales, avaladas por el Mescyt, para los ganadores del primer y segundo lugar de Desenlace, válidas para las universidades que participen en la convocatoria 2026 de la institución.

En tanto que, equipo ganador del tercer lugar recibió una beca de Amazon orientada a formación y certificaciones en computación en la nube, inteligencia artificial y desarrollo de soluciones digitales, áreas clave para la empleabilidad en sectores de alta demanda.

Además, todos los participantes del programa fueron beneficiados con becas del ITLA, Amazon y Oracle, sumando más de 180 becas otorgadas en total, brindando acceso a certificaciones reconocidas globalmente y a rutas de formación que fortalecen su inserción en la economía digital.

El rector del ITLA, Rafael Feliz, explicó que estas becas incluyen programas de educación continua y acceso a carreras de nivel superior en desarrollo de software, análisis de datos, videojuegos, diseño, sonido, multimedia y otras áreas tecnológicas.

También garantizó transporte institucional y residencia académica gratuita para los estudiantes del interior, facilitando su permanencia dentro del campus.

Jóvenes seleccionados

Los 65 jóvenes seleccionados participaron en un proceso intensivo de varios días, recibiendo formación especializada en diseño de soluciones digitales, prototipado, metodologías ágiles como Design Thinking y uso práctico de herramientas de inteligencia artificial.

Durante el acto de clausura, Batista destacó que la entrega de becas refleja la visión del Gobierno dominicano de impulsar el talento joven y prepararlo para liderar la transformación digital del país.

"Con estas becas estamos abriendo puertas reales para que nuestros jóvenes accedan a las carreras del futuro. Dominicana Innova no es solo un evento; es un puente entre nuestras nuevas generaciones y las oportunidades que cambiarán sus vidas y el rumbo tecnológico de la República Dominicana", afirmó.

Dominicana Innova 2025, celebrada del 25 al 28 de noviembre en Sambil, reunió a instituciones públicas y privadas, universidades, empresas tecnológicas, emprendedores y talento joven, consolidándose como la feria de innovación más importante del país y reafirmando el compromiso nacional con un futuro más inteligente, conectado y orientado al desarrollo humano a través de la tecnología.