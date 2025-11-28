Exigen reactivar construcción de centros educativos tras tres días de paro en Montecristi

Con pancartas en manos, marchan en Montecristi exigiendo la culminación de escuelas inconclusas. ( FUENTE EXTERNA )

Este viernes se cumplen tres días del paro de docencia convocado en varias comunidades de la provincia Montecristi, donde maestros, padres y estudiantes reclaman que las autoridades retomen los trabajos de construcción y ampliación de al menos cuatro centros educativos que llevan años inconclusos.

Las protestas, organizadas por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela, han incluido una concentración, marcha-caminata y, este viernes, una jornada de "brazos caídos" en las aulas.

Los reclamos se centran en la paralización de las escuelas Ana Antonia Silverio, Pedro Pimentel López, José Gabriel García y Ramona Muñoz de Pascal, así como en la falta de mobiliario, equipos tecnológicos y mejoras en el almuerzo escolar. Los planteles están ubicados en comunidades de Palo Verde y Castañuelas.

Emiliano Martínez, abuelo de varios estudiantes, explicó que la comunidad está cansada de esperar.

"Llamamos a las autoridades para que concluyan las obras y que los niños puedan tomar clases de manera digna", expresó.

En Castañuelas, el liceo Pedro Pimentel López acumula 18 años sin ser terminada. En el lugar donde imparten docencia los estudiantes no reciben la materia de Educación Física por la falta de una cancha y otros espacios adecuados.

La escuela José Gabriel García, cuyo comedor y ampliación de aulas debían estar listos hace años, también permanece detenida; lo mismo ocurre con la ampliación de la escuela Ramona Muñoz de Pascal, parada desde hace dos años.

Próximas acciones

Los docentes denuncian, además, que en Palo Verde y Castañuelas carecen de mobiliario, laboratorios tecnológicos equipados y un almuerzo escolar de calidad.

"Supuestamente todos los años sobran recursos del presupuesto de Educación y no terminan los centros en proceso de construcción", reclama Emiliano Martínez.

Noelia Sosa, profesora en Palo Verde, señaló que las autoridades demolieron el antiguo plantel para dar paso a una nueva escuela, pero más de 10 meses después la obra no ha iniciado.

"Estamos impartiendo docencia en un local pequeño, en condiciones de hacinamiento. Es inhumano para los estudiantes y para los maestros", dijo.

Los manifestantes anunciaron que, de no recibir respuestas en los próximos días, se reunirán la próxima semana para definir nuevas jornadas de lucha.