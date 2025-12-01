Minerd anuncia participación de más de 800 estudiantes de nueve países en el Modelo de la ONU 2025

En el Modelo de la ONU 2025 se desarrollan habilidades de argumentación, diplomacia y resolución de conflictos. ( FUENTE EXTERNA )

Más de 800 estudiantes de nueve países de América participarán esta semana en la XVI edición del Modelo Internacional de las Naciones Unidas del Ministerio de Educación (Minume), que se celebrará del 2 al 4 de diciembre, según informó este lunes el Ministerio de Educación (Minerd).

Delegaciones estudiantiles de Honduras, Costa Rica, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Argentina, México y El Salvador se integrarán a alumnos dominicanos para simular debates y procesos de negociación inspirados en los órganos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El Minerd destacó que el modelo fomenta la reflexión sobre temas globales y permite a los estudiantes asumir el rol de delegados, representando posiciones oficiales de distintos países mientras desarrollan habilidades de argumentación, diplomacia y resolución de conflictos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/02/modelo-de-las-naciones-unidas-eb9fa4a7.jpg Estudiantes de nueve países participarán. (FUENTE EXTERNA)

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, asistirá el 3 de diciembre, donde resaltará la importancia del evento para la formación integral de los jóvenes y el fortalecimiento de capacidades como la oratoria, la investigación y el liderazgo.

Según una nota de prensa de la institución, el programa se enmarca dentro de los esfuerzos para promover pensamiento crítico en el sistema público preuniversitario.

Agenda La agenda incluye conferencias sobre el futuro del liderazgo estudiantil, el impacto de la inteligencia artificial en la gestión académica y estudios comparativos entre los modelos de la ONU desarrollados en Argentina y en República Dominicana.

Coordinado por el Programa de Liderazgo Educativo (PLERD), el Minume se ha convertido en un espacio formativo clave para la juventud dominicana, permitiéndoles comprender la complejidad de las relaciones internacionales y la importancia del diálogo en la toma de decisiones.