Ideice da apertura al XVI Congreso Internacional 2025 con 242 expositores

Presentará más de 140 estudios sobre calidad educativa

    Expandir imagen
    Ideice da apertura al XVI Congreso Internacional 2025 con 242 expositores
    Ideice: La edición de este año tiene como lema "Educación de calidad: desafíos y oportunidades para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la evaluación y la investigación". (FUENTE EXTERNA)

    El Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice) dejó inaugurado este martes el XVI Congreso Internacional 2025, un evento que reúne a 242 expositores de 14 países y presenta 140 estudios orientados a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

    La edición de este año, celebrada bajo el lema "Educación de calidad: desafíos y oportunidades para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la evaluación y la investigación", incluye conferencias magistrales, conversatorios, mesas redondas, talleres, pósteres y demostraciones tecnológicas.

    Innovación y tecnología en la agenda

    Durante el acto de apertura, el director ejecutivo del Ideice, Jesús Andújar Avilés, destacó que el congreso ofrece una programación "enriquecedora y diversa", que incorpora herramientas como realidad aumentada, simulaciones y videojuegos educativos. Estas innovaciones, dijo, muestran nuevas oportunidades para transformar el aprendizaje.

    Andújar Avilés subrayó además el rol de la investigación y la evaluación como pilares para impulsar una educación que sirva de motor de desarrollo. Mencionó iniciativas como el PREIET, los Fondos Concursables de Investigación, la ampliación de Conoce tu Regional Investigando y el relanzamiento de Joven Investigador, proyectos que forman parte de la agenda institucional.

    Reconocimiento del Ministerio de Educación

    En representación del ministro Luis Miguel Decamps García-Mella, el viceministro Óscar Amargós valoró la trayectoria del Congreso, definiéndolo como un espacio clave para la comunidad educativa. Destacó que el evento permite compartir evidencias e investigaciones esenciales para fortalecer la hoja de ruta hacia un sistema educativo de calidad.

    "El ministro y todo el equipo agradecemos al Ideice por sostener con rigor y compromiso un evento que ya forma parte de la Agenda Nacional de Perfección Mejor Educativa", expresó.

    Conferencias y actividades

    Tras la apertura, el matemático y exministro portugués Nuno Crato dictó la conferencia magistral "El currículo: punto de partida de toda la enseñanza".
    La agenda del evento se desarrollará durante tres días e incluye:

    • 5 conferencias magistrales

    • 15 talleres prácticos impartidos por 16 especialistas

    • 1 coloquio titulado "Datos que transforman: evaluación, investigación y tecnología al servicio de la calidad educativa", a cargo de Jesús Andújar Avilés y Julián Álvarez

    Participación internacional

    Treinta expositores internacionales participan en el congreso, provenientes de países como Corea del Sur, Estados Unidos, Portugal, Argentina, Chile, Brasil, México, Colombia, Venezuela, Ecuador, entre otros. Su aporte contribuirá al intercambio académico y al análisis de experiencias globales en materia de evaluación educativa.

    El evento, coordinado por el Departamento de Divulgación Científica del Ideice, está dirigido a investigadores, gestores y técnicos educativos, docentes y estudiantes de pedagogía, consolidándose como uno de los principales espacios de reflexión sobre calidad educativa en la región

