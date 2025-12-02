Minerd inaugura XVI edición del Minume con más de 800 estudiantes de nueve países

Durante tres días, los participantes debatirán sobre temas de interés nacional e internacional, siguiendo la dinámica de los órganos de la ONU, informó el Minerd. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación (Minerd) dio inicio este martes a la XVI edición del Modelo Internacional de las Naciones Unidas (Minume), un espacio que reúne a más de 800 jóvenes de nueve países de la región y refuerza el compromiso con la formación y el liderazgo juvenil.

Durante tres días, los participantes debatirán sobre temas de interés nacional e internacional, siguiendo la dinámica de los órganos de la ONU, con el objetivo de fortalecer la democracia y la participación activa de los jóvenes.

En una nota de prensa, la institución señaló que los estudiantes son de Honduras, Costa Rica, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Argentina, México y El Salvador.

Benjamín Santana, representante de los participantes, afirmó que ser parte del Minume les permite demostrar que la juventud "no está perdida" y que todavía es posible impulsar un liderazgo capaz de influir positivamente en el presente y futuro del país.

Gerand Ventura, titular del Programa de Liderazgo Educativo (PLERD), destacó que el Minume, con más de 20 años de historia, busca que los jóvenes encuentren su voz, descubran su propósito y se conviertan en ciudadanos comprometidos.

"Minume no es solo un ejercicio de debate; es una invitación a transformar la vida interior para poder transformar la nación", expresó.

El funcionario subrayó que el programa forma parte de la Hoja de Ruta del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, orientada a combinar la formación teórica con la práctica y el servicio comunitario a través del liderazgo estudiantil.

Además, recordó que un verdadero líder "no se define por lo que dice cuando recibe aplausos, sino por lo que sostiene cuando nadie lo ve", destacando valores como respeto, humildad y capacidad de reconocer errores.

Brayan Vásquez, secretario general del Minume, enfatizó que cada edición representa "más que discursos: es conciencia en formación, ética en práctica y un liderazgo real, donde no se simula el mundo, sino que se ensaya el mundo en el que queremos vivir".

El Minume ofrece a los jóvenes una experiencia integral, fortaleciendo habilidades de oratoria, investigación, negociación y pensamiento crítico, al tiempo que les permite interactuar con estudiantes con intereses similares y compartir soluciones viables a problemáticas actuales.