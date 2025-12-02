Paralizan docencia por 48 horas en reclamo de reparación de escuela en Santiago

Padres, madres y docentes protestan frente a la escuela Rafaela Jiminián en Santiago Oeste, exigiendo la reanudación de los trabajos de reparación paralizados desde 2024. ( FUENTE EXTERNA )

Padres, madres y docentes de la escuela Rafaela Jiminián suspendieron por 48 horas la docencia en demanda de que el Ministerio de Educación agilice la reparación del plantel, cuya intervención inició en mayo de 2024 sin que hasta la fecha se observe avance alguno.

Durante el primer día de paralización, decenas de familiares y maestros se concentraron frente al centro educativo para exigir respuestas.

Recordaron que el recinto fue desalojado en mayo de 2024 por una comisión técnica del Ministerio de Educación, luego de determinar que las grietas en su estructura representaban un riesgo para estudiantes y personal docente.

Edwin Santana, vocero de los manifestantes, señaló que las vacaciones de verano ofrecían el tiempo ideal para reforzar la infraestructura, pero "los trabajos no han iniciado".

Agregó que el Ministerio debe cumplir con la promesa hecha a la comunidad.

Jornada incompleta

Los padres denuncian que los estudiantes no están recibiendo las ocho horas reglamentarias de docencia, ya que actualmente se encuentran alojados en un espacio prestado por otro plantel, donde son acomodados de manera escalonada.

"Los estudiantes están perdiendo entre dos y cuatro horas diarias", afirmó Santana.

Asegura que al Gobierno le ha faltado voluntad para resolver la situación, pese a que, según dice, existen los recursos para reanudar la intervención.

Durante la manifestación, los manifestantes vociferaban consignas como: "No queremos casa ajena, queremos nuestra escuela".

Advirtieron que, si al término de la jornada de protesta no reciben una respuesta concreta, tomarán medidas más contundentes.