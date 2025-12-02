Regional 15 de Educación recibe medalla de bronce en Premio Nacional a la Calidad Educativa 2025

El ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, junto Eddy Chávez, director regional, y el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund. ( FUENTE EXTERNA )

La Regional 15 de Educación fue reconocida con la Medalla de Bronce en el Premio Nacional a la Calidad Educativa 2025, un galardón que resalta las buenas prácticas, la mejora continua y el compromiso institucional con una gestión pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eddy Chávez, director regional, destacó que este logro refleja el trabajo conjunto de todo el equipo de la Regional 15, los distritos educativos y los centros escolares, que día a día muestran vocación de servicio y compromiso con la transformación de vidas a través de la educación.

Chávez agradeció al presidente Luis Abinader por su apoyo a la educación pública, al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, por fomentar una cultura de calidad, y al Ministerio de Administración Pública (MAP) por su orientación técnica en el fortalecimiento de los estándares institucionales.

También reconoció la dedicación de los técnicos, administrativos y personal de apoyo de la Regional 15, quienes hicieron posible este logro.

El compromiso de la regional

El director regional enfatizó que este reconocimiento reafirma el compromiso de la institución de ofrecer una educación más inclusiva, humana y transformadora, garantizando mejores oportunidades para miles de estudiantes y consolidando a la educación como motor de cambio social en la República Dominicana.