ITLA premia la creatividad estudiantil con certificaciones y equipos tecnológicos en el "Desafine Creativo 2025"

El Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) celebró el cierre de la edición 2025 del Desafine Creativo, una iniciativa que impulsa la innovación y el talento de sus estudiantes y egresados en áreas vinculadas a la creatividad digital.

Este año, por primera vez, la institución otorgó premios metálicos que sumaron 300 mil pesos, además de equipos electrónicos y certificaciones en herramientas profesionales como Adobe Photoshop y Unity.

El rector del ITLA, Rafael Féliz García, encabezó la ceremonia y destacó las capacidades innovadoras de los jóvenes participantes, especialmente de los estudiantes de Multimedia.

"Nuestra institución se enorgullece de formar profesionales que no solo dominan la técnica, sino que también poseen una visión innovadora que les permite destacar en el mundo laboral", afirmó.

Las competencias abarcaron diversas categorías, entre ellas "Super Mario", "Proyecto 24", "Desafío de Vectores", "Photorally", "BIT+BIT" y "Glitch & Glory", premiando a los ganadores con montos que oscilaron entre 5,000 y 25,000 pesos, además de otros incentivos académicos y tecnológicos.

Entre los equipos más reconocidos figuraron NOTfunnyTEAM, ganador con el videojuego Barrio Quest, y el equipo Shooters, que obtuvo el primer lugar en "Proyecto 24".

Ministro de Cultura en el evento

El evento incluyó la conferencia "El Poder de las Buenas Palabras", impartida por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, quien reflexionó sobre el impacto de la comunicación efectiva y su papel en la transformación social.

"Nuestro llamado es a asumir un compromiso individual con el buen uso de la palabra, pues influye en todos los aspectos de la vida", señaló.

Una nota de prensa indica que sus palabras motivaron a los asistentes a utilizar sus habilidades creativas de manera responsable y constructiva.

Además de los premios metálicos, los ganadores recibieron exoneraciones académicas, cursos de Educación Permanente del ITLA, certificaciones internacionales y equipos como tablets Honor, Apple AirPods y un celular Galaxy A07. También fueron entregados kits promocionales de Altice y BlinkR.

El "Desafine Creativo 2025", organizado por el maestro Werner Olmos, se desarrolló durante tres días de actividades interactivas, charlas y competencias que consolidaron un espacio destinado a fortalecer el espíritu emprendedor de la comunidad académica.

El ITLA reafirmó su compromiso con la excelencia educativa y la formación integral de sus estudiantes, promoviendo iniciativas que combinan tecnología, arte y cultura para impulsar nuevas generaciones de profesionales creativos.