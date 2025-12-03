Mescyt gradúa a 20,000 jóvenes del programa Inglés de Inmersión 2025

20,000 jóvenes se graduaron este miércoles del Programa de Inglés de Inmersión. ( DANIA ACEVEDO )

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) realizó este miércoles la graduación de 20,000 jóvenes del Programa de Inglés de Inmersión para la Competitividad 2025 , una de las cifras más altas registradas por esta iniciativa.

El acto, que reunió a autoridades educativas, docentes, instituciones aliadas y familiares, inició con un homenaje a las cuatro mujeres que dieron origen al programa hace más de dos décadas: Ileana de Castro, Rossana Haché, Guillermina Saiz y Ellen Ducy.

Un programa que transforma vidas

Durante el acto, el ministro Franklin García Fermín destacó el carácter estratégico del programa en el desarrollo económico y social del país.

El funcionario afirmó: "La educación es la herramienta más poderosa para transformar vidas y construir un país más competitivo". Agregó que el dominio del inglés se ha convertido en una habilidad esencial en la economía global.

García Fermín resaltó que el programa de inglés por inmersión ha permitido que miles de jóvenes accedan a empleos mejor remunerados, becas internacionales y nuevas oportunidades en áreas emergentes.

"Hoy celebramos su esfuerzo y disciplina. Cada uno de ustedes demuestra que, cuando el Estado invierte en su juventud, el país entero avanza", afirmó.

Sostuvo que, desde su creación, el programa ha beneficiado a más de 150,000 dominicanos, quienes se han integrado con éxito en sectores clave como centros de contacto, turismo, tecnologías de la información, aviación comercial, servicios corporativos y comercio internacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/whatsapp-image-2025-12-03-at-103949-am-1652e16e.jpeg El ministro Franklin García Fermín. (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/whatsapp-image-2025-12-03-at-103946-am-749d7633.jpeg Jóvenes participantes del Programa durante acto de graduación. (DANIA ACEVEDO)

Impacto

Las autoridades señalaron que, en los últimos años, el programa de inglés por inmersión ha mostrado resultados contundentes:

Más del 70 % de los egresados consigue empleo formal en menos de un año.

Opera en las 32 provincias del país, a través de universidades aliadas, centros tecnológicos e instituciones de educación superior.

Miles de jóvenes han logrado acceder a becas internacionales y programas de movilidad académica auspiciados por el Mescyt.

Expansión

El ministro García Fermín destacó especialmente la expansión del programa hacia zonas vulnerables y provincias tradicionalmente olvidadas.

"En 2025 abrimos nuevos centros en Paraíso, Barahona y Estebanía, y ampliamos la cobertura en Pedernales, una región históricamente olvidada que hoy mira al futuro gracias a las políticas del presidente Luis Abinader", señaló.

También anunció la apertura de sedes en Capotillo, Pantoja, Manoguayabo y Guanuma, así como la proyección de nuevos centros para Guerra, Los Mina, Los Alcarrizos y otras comunidades que han demandado un mayor acceso a programas educativos de calidad.

La convocatoria 2025 volvió a superar todas las expectativas: más de 90,000 jóvenes aplicaron para 27,000 cupos, evidencia del prestigio alcanzado por el programa y de la alta demanda existente en la población juvenil.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades educativas, docentes, representantes de instituciones aliadas y familiares de los graduandos.