¿Cómo Portugal combatió el abandono escolar? Si el estudiante no va clases la policía va a la casa

Nuno Crato, matemático y exministro de Educación y Ciencia de Portugal (2011-2015).

La participación de los padres en la educación de sus hijos constituye un pilar fundamental para el desarrollo académico y personal de los estudiantes. Por ello, es innegociable que la escuela y el hogar trabajen en conjunto a lo largo de todo el proceso educativo.

En una entrevista con Diario Libre, el exministro de Educación y Ciencia de Portugal, Nuno Crato, indicó que la falta de involucramiento parental es un problema que afecta a todo el mundo.

Ante esto, refirió que los centros educativos no pueden permanecer al margen, sino que deben asumir un rol para fortalecer la relación con las familias.

"La escuela puede y debe también hacer un esfuerzo para que los padres se involucren, llamarlos, explicarles cómo las cosas están funcionando, si los niños tienen problema, hacer reuniones regulares. Es un esfuerzo que la escuela también puede y debe hacer para que los padres se involucren más cada vez más", expresó.

Experiencia portuguesa con métodos estructurados de matemáticas

El matemático recordó que Portugal vivió períodos de enseñanza muy estructurada, sobre todo en matemáticas que dieron mejores resultados. Señaló que en 2015 el país llegó a situarse "por encima de los mejores países europeos" en el Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS, por sus siglas inglés), superando incluso a Finlandia.

Sin embargo, indicó que cuando se abandonaron esos métodos "bien organizados y progresivos", los resultados descendieron entre 2016 hasta 2022.

Miedo a las matemáticas

Al ser cuestionado sobre las medidas que podría adoptar República Dominicana, Crato sostuvo que la motivación por sí sola no basta. "Es bueno no tener miedo, pero para qué sirve no tener miedo si no se aprende."

Explicó que se pueden realizar actividades de sensibilización, pero si no hay progreso real en contenidos, la ansiedad matemática disminuye sin que mejoren los aprendizajes.

Señaló que no existen "recetas mágicas" y que el avance debe ser gradual, con apoyo a los alumnos que tienen dificultades, pero siempre con foco en el conocimiento matemático.

El exministro de Educación y Ciencia de Portugal, Nuno Crato.

"Se deja de tener miedo, pero no se aprende", señaló.

Crato insistió en que la idea de que una simple motivación hará que los alumnos "amen las matemáticas" sin esfuerzo es equivocada. "Eso no pasa" . Afirmó que lo esencial es garantizar progreso académico gradual: apoyo a quienes tienen más miedo o dificultades, diálogo constante y avance sostenido en los contenidos.

¿Cómo Portugal redujo el abandono escolar?

El matemático manifestó que a inicios del siglo XXI Portugal tenía tasas de abandono cercanas al 50 %. Para 2010 ya rondaban el 30 %, y en 2018 bajaron al 12 %. Hoy se ubican alrededor del 9 %.

La mejora se produjo por tres pilares o componente:

Mejorar el aprendizaje dentro de la escuela

Crato señaló que el abandono ocurre, en muchos casos, porque los estudiantes no progresan en sus aprendizajes , lo que genera frustración y los lleva a alejarse de la escuela. La estrategia fue reforzar la enseñanza desde los primeros años y asegurarse de que cada alumno avanzara académicamente.

"Si el alumno aprende, se siente más contento; si no aprende, se frustra."

Aumento real de la escolaridad obligatoria hasta los 18 años.

Portugal extendió la obligatoriedad escolar hasta los 18 años o finalización de la secundaria . A diferencia de otros países, en Portugal esta medida se cumple estrictamente . Si un estudiante no va a clases, "la policía va a casa a preguntar qué pasa".

Ampliación de las vías técnico-profesionales

Para los jóvenes con menor interés en una trayectoria académica tradicional, se creó un sistema que permitía obtener un diploma técnico-profesional en áreas como turismo, multimedia o fotografía.

De acuerdo con Catro, esto permitió que muchos estudiantes encontraran sentido a continuar estudiando.

"El apoyo a los más necesitados es una cuestión fundamental... no solo psicológico, sino cognitivo. Es necesario apoyarlos para saber. No es solo apoyarlo para estar contento", añadió.

Comprensión lectora

Al abordar los factores para mejorar la comprensión lectora, Nuno Crato explicó que la lectura depende de tres componentes fundamentales que deben desarrollarse simultáneamente desde los primeros años escolares.

En primer lugar, destacó la decodificación fluida, que consiste en la capacidad de leer con rapidez, precisión y buena entonación.

El segundo componente es el desarrollo lingüístico: la ampliación del vocabulario, el dominio de verbos y estructuras sintácticas. Crato señaló que esta competencia se forma principalmente en la escuela, y que los alumnos de entornos menos favorecidos suelen tener menos exposición lingüística en el hogar. Por ello, recalcó que la institución escolar debe desempeñar un papel decisivo en la adquisición del lenguaje académico.

El tercer pilar es el conocimiento del mundo, que consideró indispensable para comprender cualquier texto.

"Sin conocimiento no se entiende lo que se está diciendo". Añadió que muchos sistemas educativos subestiman esta dimensión y se enfocan solo en "estrategias de lectura", cuando en realidad la comprensión depende de saber sobre geografía, historia, cultura, ciencia y sobre la propia realidad del país.

"No se puede interpretar un texto sin conocimiento. Si no sabes lo que es la Amazonía o una embarcación, no puedes entenderlo", resaltó.

Evaluaciones externas

Frente a la resistencia que en algunos países generan las evaluaciones externas, Nuno Crato explicó que la clave para que estos mecanismos funcionen es entender la evaluación como un sistema completo, no como una herramienta aislada ni como un instrumento de castigo.

El exministro señaló que todo comienza en el aula, con la evaluación formativa que realizan los maestros día a día.

"Siempre preguntar, hacer preguntas, muchos ejercicios, pequeños trabajos, tareas para casa... para ayudar a los alumnos a entrenarse en temas diversos", describió.

Esa evaluación continua, dijo, debe complementarse con una evaluación sumativa al final de cada período, que permite verificar el conocimiento real de los estudiantes. Explicó que el trabajo para casa se corrige más como guía que como nota definitiva.

"Se puede dar una pequeña clasificación, pero es más para incentivo, para que el alumno se sienta valorizado por el trabajo que hizo", enfatizó.

A estos dos niveles se suman las evaluaciones nacionales estandarizadas, que Portugal aplica al cierre de cada ciclo escolar y que él considera esenciales para garantizar equidad y estándares mínimos.

"Todos debemos alcanzar un cierto nivel. Si no tienes evaluaciones estandarizadas, los profesores no tienen ayuda para insistir con los alumnos", afirmó.

Crato añadió que, además de medir el sistema, los exámenes permiten identificar quién necesita apoyo focalizado para alcanzar los niveles esperados.

Al hablar de los países con mayor desigualdad, Nuno Crato manifestó la importancia de brindar toda la atención en los primeros años de la escolaridad y en los aprendizajes esenciales. Indicó que fortalecer la lectura y la aritmética en esa etapa temprana es una condición indispensable para cualquier mejora educativa.

"Es una vergüenza si con 8 años de edad hay 30, 40 50 % de alumnos que no saben leer. Es una vergüenza para nosotros, debemos mirarlo de frente y decir eso no puede continuar", expresó.

Como mensaje final, reiteró la importancia de actuar con urgencia, puesto que se trata de una problemática global: "Aprendan a leer, miren bien lo que pasa con los niños que no saben leer, porque si los niños no aprenden a leer hasta los 10 años de edad tendrán con muchas más dificultades para el futuro. Aprendan a leer, es la base de las base".