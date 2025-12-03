UASD gradúa más de 2,000 nuevos profesionales en la región Sur

El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo, entrega el título universitario a uno de los graduandos durante la ceremonia de investidura en la región Sur. ( FUENTE EXTERNA )

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) invistió este miércoles a 2,868 nuevos profesionales de grado, posgrado y doctorado, durante una ceremonia que reunió a egresados de los recintos de las provincias Barahona y San Juan de la Maguana, así como de los centros de Baní, San Cristóbal y Neyba.

De acuerdo con una nota de prensa, el acto se celebró en el marco del 487 aniversario de la academia, dedicado a la memoria del maestro Tony Barreiro.

El evento estuvo encabezado por el rector de la academia, Editrudis Beltrán Crisóstomo, quien felicitó a los graduandos y reiteró que la UASD continúa siendo el principal motor de movilidad social del país, al brindar a miles de familias su primera oportunidad de acceder a la educación superior pública.

"Hoy, desde la provincia Peravia, en el moderno centro de la UASD Baní, reafirmamos nuestro compromiso histórico con el desarrollo del país al entregar 1,458 profesionales de grado y 1,410 de posgrado, entre ellos cinco doctores en Humanidades y la primera doctora en Matemáticas", expresó Beltrán Crisóstomo.

El rector también destacó que, en tres años y cinco meses de gestión, la universidad ha graduado 41,845 profesionales de grado y 11,982 de posgrado, evidenciando el crecimiento sostenido de la matrícula estudiantil y la calidad académica de la Primada de América.

Reconocimientos académicos

La estudiante Dinayenli Rodríguez de la Cruz, quien obtuvo la mayor puntuación de grado con un índice de 96.7 y distinción Summa Cum Laude en Educación Inicial, agradeció el apoyo de su familia y maestros. Invitó a sus compañeros a ejercer con ética y compromiso, resaltando que "la educación transforma vidas".

En posgrado, el mayor índice fue alcanzado por Rafael Alexander Reyes Gutiérrez, con 98.2 puntos en la Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Inglés, quien instó a sus colegas a convertir el conocimiento en aportes tangibles para la sociedad.

Distribución por facultades

De los 1,458 graduados de grado:

Educación encabezó con 922 egresados (63.24 %)

Ciencias Económicas y Sociales: 163 (11.18 %)

Ciencias Jurídicas y Políticas: 111 (7.61 %)

El 17.97 % restante correspondió a las demás facultades

En posgrado, de 1,410 titulados:

Ciencias de la Salud lideró con 350 egresados (24.82 %)

Educación: 295 (20.92 %)

Humanidades: 275 (19.50 %)

Otras facultades completaron el 34.76 % restante

Aumento de matrículas y nuevas carreras

La directora del Centro UASD-Baní, Luz del Alba Dirocié Encarnación, destacó que los nuevos profesionales están formados como ciudadanos críticos y comprometidos con el desarrollo de Peravia, la región Sur y el país.

A su vez, subrayó los avances logrados en su gestión como nuevas aulas y laboratorios, la instalación de aulas inteligentes, la apertura del Liceo Experimental, la expansión a San José de Ocoa y el aumento de matrícula de 921 a 2,035 estudiantes.

Dirocié también anunció la aprobación de nuevas carreras como Derecho y Agrimensura, así como la planificación de programas en Aduanas y Comercio Exterior, Premédica, Bioanálisis, Comercio y Letras e Idiomas.