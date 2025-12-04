×
Inabie y FAO inauguran cocinas y huertos escolares en seis centros educativos de San Juan

Beneficiarán a más de 20,000 personas, entre estudiantes, personal docente y familias de la comunidad

    Expandir imagen
    Inabie y FAO inauguran cocinas y huertos escolares en seis centros educativos de San Juan
    Los huertos están en las escuelas Hermano Cristóbal, Asención Fortuna Valdez, Filomena de Oleo Mesa, Politécnico San Pablo, Hortencia Pérez y Milagros Rodríguez Sánchez. (FUENTE EXTERNA)

    El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) dejaron inauguradas este jueves seis cocinas y seis huertos escolares en centros educativos de la provincia San Juan.

    El objetivo es mejorar la calidad, inocuidad y eficiencia del servicio de alimentación escolar, además de promover espacios de aprendizaje práctico sobre nutrición y agricultura sostenible.

    De acuerdo a una nota de prensa de la entidad, las nuevas instalaciones, ubicadas en las escuelas Hermano Cristóbal, Asención Fortuna Valdez, Filomena de Oleo Mesa, Politécnico San Pablo, Hortencia Pérez y Milagros Rodríguez Sánchez, beneficiarán a más de 20,000 personas, entre estudiantes, personal docente y familias de la comunidad.

    Durante el acto, realizado en el Politécnico San Pablo y el Centro Educativo Hortencia Pérez, el director del Inabie, Adolfo Pérez, destacó que estas cocinas y huertos representan "un paso firme hacia una alimentación escolar más segura, variada y digna", al tiempo que fortalecen la participación comunitaria y las competencias educativas en cada territorio.

    La diputada Soraya Suárez, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre; la especialista de la FAO, Mariella Ortega Rabassa; y el viceministro de Agricultura, Eulalio Ramírez, resaltaron la relevancia de impulsar iniciativas que promuevan la producción local, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad en los centros educativos.

    Representantes de las escuelas beneficiadas valoraron la iniciativa, afirmando que contribuirá a mejorar la calidad y la inocuidad de la alimentación escolar. En el evento participaron también autoridades del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Educación y directivos del Inabie.

    Cocinas equipadas y huertos como espacios educativos

    Pérez explicó que las nuevas cocinas cuentan con estufas industriales, sistemas de ventilación, filtros de agua, áreas de higiene y espacios para manejo de frutas, lo que permitirá preparar menús más nutritivos, reducir riesgos sanitarios y mejorar las condiciones laborales del personal encargado.

    Sobre los huertos, indicó que funcionarán como "laboratorios vivos de aprendizaje", donde los estudiantes podrán desarrollar conocimientos en agricultura sostenible, nutrición y educación ambiental.

    La selección de los centros se realizó con base en diagnósticos técnicos de Inabie y FAO, que priorizaron escuelas con alta matrícula, limitaciones de infraestructura y disponibilidad de terrenos aptos.

    El representante de la FAO en el país, Rodrigo Castañeda, señaló que este modelo fortalece la resiliencia comunitaria y puede replicarse a nivel nacional.

    Alianza InabieFAO

    Como parte del acuerdo de cooperación, ya se han instalado 50 huertos y 36 cocinas escolares en San Juan, Monte Plata, Azua, La Vega y Santiago. Inabie garantiza el suministro y supervisión del servicio, mientras la FAO aporta acompañamiento técnico y monitoreo.

    El proyecto continuará expandiéndose hacia más provincias priorizadas, con miras a establecer un modelo nacional de cocinas seguras, huertos activos y educación nutricional integral en los centros educativos del país.

