ADP pide detener "de inmediato" las excursiones escolares ante riesgo y falta de regulación

La ADP afirma que las excursiones escolares no están reguladas. ( ARCHIVO/DL )

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) exhortó este jueves a todos los centros educativos del país a suspender "de inmediato" las excursiones escolares, al considerarlas actividades no reguladas, de alto riesgo y sin respaldo legal.

El llamado fue realizado por el consultor jurídico de la ADP, John Bello. El jurista advirtió que, aunque las excursiones se han convertido en una práctica común en las escuelas, "uso y costumbre no es legalidad", y reiteró que ni los docentes ni los centros deben asumir actividades que no tienen un marco jurídico ni un sistema de control adecuado.

A través de una nota de prensa, el gremio dijo que la recomendación surge tras el impacto generado por la muerte de la estudiante Stephora Anne-Mircie Joseph, la niña de 11 años, ocurrida durante una excursión en Santiago, hecho que ha reabierto el debate sobre la seguridad y la responsabilidad legal en las salidas escolares.

Ley no contempla excursiones y Minerd no las incluye en su calendario

Bello explicó que la Ley General de Educación 66-97 no contempla excursiones, viajes ni salidas escolares, y que éstas tampoco aparecen en el calendario oficial del Ministerio de Educación (Minerd). Por lo tanto, insistió en que ningún centro debe organizar actividades fuera del plantel hasta que el Ministerio establezca protocolos formales.

Consejos y medidas que la ADP sugiere a los docentes

El consultor jurídico también ofreció una serie de orientaciones específicas para los centros educativos y maestros, en caso de que pese a las advertencias la comunidad insista en realizar alguna salida:

Cada estudiante debe estar acompañado por su padre, madre o tutor.

El centro debe exigir autorización formal por escrito del distrito escolar y de la regional educativa.

Los padres de estudiantes menores de edad deben firmar un descargo de responsabilidad , incluso si la actividad no involucra agua.

Prohibición total de visitas a lugares con piscinas, playas, ríos u otros espacios acuáticos.

Si se contrata un autobús , debe presentarse certificación mecánica que compruebe buen estado de frenos y neumáticos.

Si de un grupo de diez estudiantes solo cinco padres pueden acompañar, solo esos cinco niños deben participar.

Bello advirtió que, sin un sistema de supervisión que incluya policía escolar, transporte oficial y protocolos claros, los centros quedan completamente expuestos a responsabilidades legales. "El Ministerio de Educación no asumirá responsabilidades por incidentes fuera del plantel. Cuando pasa algo, quien termina en un tribunal es el docente o el director", sostuvo.

Llamado a revisar otras actividades escolares

Además de las excursiones, el jurista recomendó evaluar salidas tradicionales como desfiles, caminatas y actividades recreativas fuera del plantel. "Son actividades bonitas, pero peligrosas y no reguladas. Si algo sale mal, nadie ve lo positivo; solo se mira el daño", afirmó.

Bello lamentó el fallecimiento de la estudiante Joseph, describiendo el caso como "doloroso, pero necesario de corregir" para evitar pérdidas futuras.

Finalmente, hizo un llamado al Minerd a establecer un marco legal claro, con reglas definidas, personal de seguridad y transporte oficial, que permita retomar las excursiones en condiciones seguras para todos los estudiantes.