Estudiantes resultan afectados tras consumir sustancia desconocida en liceo nocturno de Hato Mayor

La emergencia del hospital Elupina Cordero, en Sabana de la Mar, donde fueron atendidos los siete estudiantes afectados tras consumir una sustancia desconocida en el liceo nocturno Sergio Querubín Pérez. ( FUENTE EXTERNA )

Al menos siete estudiantes resultaron afectados la noche del jueves tras consumir una sustancia hasta el momento desconocida en el liceo nocturno Sergio Querubín Pérez, del municipio Sabana de la Mar, en la provincia Hato Mayor.

Los afectados, todos menores de edad, fueron trasladados a la emergencia del hospital Elupina Cordero del referido municipio, luego de presentar síntomas como vómitos y desmayos.

La información fue confirmada a Diario Libre por el presidente de la ADP en esa jurisdicción, Eric Altagracita de la Cruz, quien aseguró que el hecho ocurrió durante el recreo y que, al regresar al aula, los estudiantes mostraban un comportamiento alarmante, por lo que fue necesario pedir asistencia inmediata.

Indicó que los jóvenes se encuentran estables y que ya fueron dados de alta.

Piden reforzar los centros

El representante de la ADP advirtió que este tipo de situaciones se está registrando con frecuencia en las escuelas del municipio, debido a la alta vulnerabilidad de la zona.

Asimismo, exhortó al Ministerio de Educación a reforzar la presencia de policías escolares y de profesionales como psicólogos y orientadores, al considerar que la situación "se está tornando preocupante".

Las autoridades investigan el tipo de sustancia que consumieron los estudiantes y las circunstancias del hecho.