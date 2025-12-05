Pagarán desde este lunes fondos del plan de retiro a maestros jubilados

Inabima explicó que el monto a pagar asciende a 2,179.2 millones de pesos. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (Inabima) anunció que el próximo lunes 8 de diciembre iniciará la entrega de los fondos correspondientes al plan de retiro complementario (PRC) a 2,296 docentes jubilados del Ministerio de Educación (Minerd), correspondientes a los Decretos 44-25 y 82-25.

El director del Inabima, Rafael Pimentel, encabezará el proceso de desembolso, que asciende a 2,179.2 millones de pesos, con un promedio de 948,158.74 por maestro.

Pimentel destacó que esta entrega "reconoce el sacrificio y la dedicación de los docentes y refleja el compromiso de esta gestión con garantizar la disponibilidad oportuna de los recursos que por ley corresponden al magisterio jubilado".

El PRC consiste en un monto único que reciben los docentes después de su jubilación, como reconocimiento a más de 20 años de servicio, conforme lo establece el artículo 68 del Reglamento de Jubilaciones, Pensiones y Plan de Retiro Complementario del Inabima, según explicó la institución mediante nota de prensa.

"Con esta nueva entrega, el instituto reafirma su compromiso con el bienestar del magisterio dominicano, garantizando la correcta aplicación y ejecución de los beneficios destinados a los docentes jubilados del país", agregó.

Sobre el Inabima

El Instituto Nacional de Bienestar Magisterial es una institución descentralizada, adscrita al Ministerio de Educación de la República Dominicana. Fue creado mediante la Ley General de Educación.

La institución tiene como misión coordinar un sistema integrado de seguridad social y promover la mejora de la calidad de vida del personal docente del sector público, así como de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados.