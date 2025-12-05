Minerd reconoce a estudiantes sobresalientes en Modelo de Naciones Unidas

Por su liderazgo, creatividad y dominio de la oratoria, estudiantes de Honduras, Colombia, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana y otros países fueron reconocidos. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) destacó a decenas de estudiantes por su sobresaliente desempeño en la XVI edición del Modelo Internacional de Naciones Unidas del Ministerio de Educación (Minume), una plataforma académica que continúa consolidándose como uno de los espacios de formación estudiantil más prestigiosos del país.

Durante tres días, jóvenes de centros públicos y privados —procedentes de República Dominicana y de nueve países de América— demostraron liderazgo, pensamiento crítico y habilidades diplomáticas en debates de alto nivel, desempeño que les valió reconocimientos por parte de las autoridades educativas.

Por su liderazgo, creatividad y dominio de la oratoria, estudiantes de Honduras, Costa Rica, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Argentina, México, El Salvador y República Dominicana fueron reconocidos en la ceremonia de clausura.

Estudiantes premiados por su liderazgo y capacidad oratoria

Los participantes brillaron en comités como el Consejo de Seguridad Extremo, la Corte Internacional de Justicia, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, el Comité Olímpico Internacional, la Organización Mundial del Turismo y la Peacebuilding Commission, entre otros espacios donde los delegados analizaron retos globales y propusieron soluciones innovadoras.

Historias que inspiran

Yasiris Dotel, distinguida por su desempeño en el Consejo de Seguridad, recordó que inició su participación en MINUME a los 12 años en el Instituto Salesiano Don Bosco. Aseguró que esta experiencia le ha permitido fortalecer sus capacidades diplomáticas y su pensamiento crítico.

"A través de este logro quiero convertirme en una líder y referente, para impulsar que más compañeros puedan llegar a esta grata experiencia", expresó.

Para Johan Suero, estudiante de 16 años del Centro Educativo Padre Guido Gildae en San Juan de la Maguana, el reconocimiento representa la confirmación de que el esfuerzo colectivo tiene grandes recompensas.

"Minume me ha abierto muchas puertas y ha sido un motor para generar ideas orientadas a soluciones de problemas globales. Sin duda, este modelo cambia vidas", señaló.

Otro de los estudiantes destacados, Gabriel José Guzmán Rodríguez, de la Regional 15, motivó a los jóvenes del sistema público a involucrarse en los modelos de debate para ampliar sus conocimientos y desarrollarse como líderes estudiantiles y comunitarios.

Un espacio que transforma

El encargado del Programa de Liderazgo Educativo (PLE-RD), Gerand Ventura, valoró la entrega de los delegados desde la fase inicial en sus centros educativos y resaltó el impacto formativo del modelo.

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, quien visitó varias sesiones de trabajo, también reconoció el rigor académico mostrado por los estudiantes y su capacidad para sostener diálogos constructivos en contextos de alta exigencia.

Reconocimientos que impulsan a la juventud

En el acto de clausura, el Minerd entregó certificados a delegados sobresalientes, comités destacados, docentes y equipos de apoyo que hicieron posible el éxito de la actividad.

El Modelo de Naciones Unidas sigue siendo un referente de formación en valores como la responsabilidad, la tolerancia, el pensamiento crítico y la argumentación, fortaleciendo a una generación de estudiantes preparada para asumir retos globales con visión y liderazgo.

