El Minerd conmemora el natalicio de Ercilia Pepín
Destaca su legado en la educación dominicana
El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) conmemoró este domingo el natalicio de la educadora Ercilia Pepín, resaltada como una de las figuras más influyentes en la construcción del pensamiento pedagógico y cívico del país.
En un comunicado, la institución afirmó que Pepín es un "pilar del magisterio dominicano", cuya visión adelantada sentó las bases de una educación moderna, inclusiva y centrada en la formación integral del estudiante. El Ministerio destacó que su legado continúa siendo un referente para docentes y alumnos del sistema educativo público.
El Poder Ejecutivo promulgó la Ley núm. 96-25, que declara a la educadora y activista Ercilia Pepín como Prócer de la Patria y establece el 7 de diciembre —fecha de su nacimiento— como el "Día de Ercilia Pepín", en reconocimiento a su legado patriótico, su aporte a la educación dominicana y su firme defensa de los derechos de las mujeres.
La maestra, nacida en Santiago de los Caballeros en 1886, impulsó métodos pedagógicos innovadores para su tiempo, incorporando la ciencia, la lectura comprensiva, el civismo y la ética como ejes fundamentales de la enseñanza. Además, fue defensora activa de los derechos de la mujer y promotora de la soberanía nacional.
"El ejemplo de Ercilia Pepín demuestra que educar es un acto de servicio patriótico y de responsabilidad social", sostuvo el MINERD al recordar su compromiso con la dignidad humana y la construcción de ciudadanía.
Reconocimiento como prócer de la Patria
La cartera educativa señaló como un hecho trascendente su reciente reconocimiento oficial como Prócer de la Patria, distinción que —según informó— reafirma la magnitud de su aporte al desarrollo nacional. Asimismo, indicó que honrar su memoria implica fortalecer los esfuerzos actuales por una escuela más equitativa y creativa, líneas que impulsa el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps.
El Ministerio aprovechó la conmemoración para exhortar a la comunidad educativa a difundir su legado y continuar inspirándose en su ejemplo como parte del proceso de mejora continua del sistema.