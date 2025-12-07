El Minerd conmemora el natalicio de Ercilia Pepín

Ercilia Pepín también fue reconocida por el Poder Ejecutivo como prócer de la patria. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) conmemoró este domingo el natalicio de la educadora Ercilia Pepín , resaltada como una de las figuras más influyentes en la construcción del pensamiento pedagógico y cívico del país.

En un comunicado, la institución afirmó que Pepín es un "pilar del magisterio dominicano", cuya visión adelantada sentó las bases de una educación moderna, inclusiva y centrada en la formación integral del estudiante. El Ministerio destacó que su legado continúa siendo un referente para docentes y alumnos del sistema educativo público.

Prócer de la Patria El Poder Ejecutivo promulgó la Ley núm. 96-25, que declara a la educadora y activista Ercilia Pepín como Prócer de la Patria y establece el 7 de diciembre —fecha de su nacimiento— como el "Día de Ercilia Pepín", en reconocimiento a su legado patriótico, su aporte a la educación dominicana y su firme defensa de los derechos de las mujeres.

La maestra, nacida en Santiago de los Caballeros en 1886 , impulsó métodos pedagógicos innovadores para su tiempo, incorporando la ciencia, la lectura comprensiva, el civismo y la ética como ejes fundamentales de la enseñanza. Además, fue defensora activa de los derechos de la mujer y promotora de la soberanía nacional.

"El ejemplo de Ercilia Pepín demuestra que educar es un acto de servicio patriótico y de responsabilidad social", sostuvo el MINERD al recordar su compromiso con la dignidad humana y la construcción de ciudadanía.

Reconocimiento como prócer de la Patria

La cartera educativa señaló como un hecho trascendente su reciente reconocimiento oficial como Prócer de la Patria , distinción que —según informó— reafirma la magnitud de su aporte al desarrollo nacional. Asimismo, indicó que honrar su memoria implica fortalecer los esfuerzos actuales por una escuela más equitativa y creativa, líneas que impulsa el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps .

El Ministerio aprovechó la conmemoración para exhortar a la comunidad educativa a difundir su legado y continuar inspirándose en su ejemplo como parte del proceso de mejora continua del sistema.