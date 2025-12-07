Supérate gradúa 90 jóvenes en aulas de inclusión y transición a la vida adulta

La graduación de Supérate abarcó incluyó la presentación de los logros alcanzados por cada uno de los participantes, testimonios propios y de sus familias, en los que se destacaron historias de superación y transformación. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección de Desarrollo Social Supérate graduó este domingo a 90 jóvenes en situación de discapacidad de las aulas de inclusión y transición a la vida adulta de los Centros de Superación y Servicios Comunitarios ubicados en Boca Chica, Pedro Brand, Guerra, Capotillo y San Cristóbal, con motivo del Día Internacional de la Persona con Discapacidad.

Según una nota de prensa, las formaciones en habilidades para la vida diaria y preparación para la vida productiva de los centros comunitarios de Supérate cuentan con el aval del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep). Las capacitaciones incluyeron, además, acompañamiento psicosocial e inclusivo.

Gloria Reyes, directora de Supérate, indicó que en esa entidad se cree que la inclusión es un derecho, "por eso seguimos trabajando por un mayor acceso a oportunidades reales que fortalezcan la autonomía y habilidades esenciales para la vida productiva".

Afirmó que la iniciativa, puesta en marcha desde la dirección de Acompañamiento Socio Familiar y su área de Inclusión Social, de la entidad a su cargo, impulsa nuevas oportunidades para los jóvenes en situación de discapacidad, fortaleciendo las competencias de empleo y autonomía.

Precisó que la ceremonia de investidura representa un acto de reconocimiento y dignidad que valida el esfuerzo, perseverancia y avances de los estudiantes y sus familias. "Es un espacio de sensibilización que fomenta empatía y conciencia social, con un impacto emocional positivo que fortalece la esperanza y autoestima de los egresados".

Durante la ceremonia, realizada en la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana (BIJRD), se reafirmó el propósito de la entidad gubernamental de promover la educación inclusiva, igualdad de oportunidades y el pleno ejercicio de los derechos de cada persona.

Recibieron certificados

Los participantes recibieron de manera formal sus certificados de manos de la directora general de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, Gloria Reyes y el director ejecutivo del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), Alexis Alcántara.

La jornada incluyó la presentación de los logros alcanzados por cada uno de los participantes, testimonios propios y de sus familias, en los que se destacaron historias de superación y transformación. Contó, además, con actividades artísticas y dinámicas de integración; exposición de manualidades y trabajos realizados por los egresados.

En las aulas inclusivas y de transición a la vida adulta se imparten cursos técnicos vocacionales tales como decoración, música, bisutería, pintura, entre otros, avalados por el Infotep.

Supérate, también entrega ayudas económicas y transferencias condicionadas con el Bono Discapacidad, junto a Conadis, a través del cual el Gobierno apoya a más de ocho mil hogares dominicanos en los que vive una o más personas diagnosticadas con alguna discapacidad, con un monto de seis mil pesos mensuales por cada miembro.

A la actividad, asistieron además Aurelia Amarante, directora de Acompañamiento Familiar, y Mara Ramírez, asesora de Educación Especial de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, así como representantes del Ministerio de Educación y la unidad de Educación Especial.