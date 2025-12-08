ITSC inicia reparación de sus 14 edificios con una inversión superior a los RD$332 millones

Autoridades del ITSC dan inicio al proyecto de reparación integral de los 14 edificios del campus, una obra clave para modernizar la infraestructura académica y administrativa. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) dio inicio al proyecto de reparación integral de sus 14 edificios, una intervención que tendrá una inversión que supera los 332 millones de pesos.

De acuerdo con una nota de prensa, la obra, que se ejecutará entre 2025 y 2026 en dos fases, forma parte del plan de modernización y mantenimiento mayor impulsado por la actual gestión del rector, José Ramón Holguín Brito.

El proyecto cuenta con la aprobación del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP 17017), al ser priorizado dentro de las políticas nacionales orientadas a fortalecer la educación técnica superior.

Alcance de las intervenciones

El comunicado indica que las reparaciones incluyen trabajos estructurales y de seguridad, como el reemplazo de las fachadas de los edificios C1 y C2 con materiales de alta durabilidad, impermeabilización de techos y muros, y refuerzo de elementos de concreto para aumentar la resistencia de las edificaciones.

También se renovarán por completo las instalaciones eléctricas, incorporando luminarias LED de bajo consumo y mejoras en la distribución energética.

En cuanto a los acabados, se realizarán revestimientos de paredes, instalación de plafones comerciales, reparación de ventanas y puertas, y una pintura general con materiales resistentes a la humedad y de bajo impacto ambiental, buscando optimizar la estética, la funcionalidad de cada espacio y el confort térmico.

El Ing. Israel González, director de Proyecto de la empresa AL International Business Development, SRL —ganadora del proceso de licitación— explicó que se trata de un plan técnico integral destinado a asegurar la rehabilitación total de las estructuras y su adecuación a las normativas actuales. "Se trata de una inversión pensada a largo plazo, para que la infraestructura del ITSC responda a las demandas de crecimiento institucional y académico", señaló.

Compromiso ambiental

El proyecto incluye una estrategia de mitigación ambiental que contempla la disposición adecuada de escombros en vertederos autorizados, el uso de pinturas bajas en compuestos orgánicos volátiles (VOC) y sistemas de iluminación eficientes, con el propósito de reducir el impacto ecológico y promover la sostenibilidad dentro del campus.

"Estamos comprometidos con construir un ITSC más verde, más eficiente y responsable. Cada intervención fue diseñada con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética", añadió González.

Impacto para la comunidad

Las obras beneficiarán a más de 8,000 estudiantes, así como a docentes, colaboradores y a la comunidad de Santo Domingo Este. Holguín Brito destacó que esta intervención marca una nueva etapa de fortalecimiento institucional: "Este es un paso más hacia el futuro que soñamos: un ITSC que se transforma para seguir transformando vidas".

Durante el acto, Holguín Brito destacó que estas mejoras representan un paso decisivo en la consolidación del ITSC como el "Community College" de referencia en el Caribe. "Estas obras no son simples reparaciones; son una inversión en el futuro, en la calidad de la enseñanza y en la dignidad de nuestros estudiantes y colaboradores", afirmó.