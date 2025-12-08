Minerd emite nueva orden departamental que incrementa controles en excursiones escolares

Según el artículo primero, toda salida debe estar expresamente establecida dentro del plan curricular del centro educativo. Ninguna excursión recreativa o extracurricular podrá ejecutarse sin coordinación previa con el equipo de gestión. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación emitió este lunes la Orden Departamental 63-2025, un nuevo protocolo obligatorio que sustituye la número 09-2009 para las excursiones y salidas educativas en centros públicos y privados, medida que se adopta en medio del debate nacional generado por la muerte de la estudiante Stephora Anne-Mircie Joseph, ocurrida durante una excursión del Colegio Leonardo Da Vinci el pasado 14 de noviembre.

El documento, firmado por el ministro Luis Miguel De Camps y de aplicación inmediata, fija reglas estrictas para la organización, planificación, supervisión y aprobación de cualquier salida escolar.

Protocolos obligatorios

Según el artículo primero, toda salida debe estar expresamente establecida dentro del plan curricular del centro educativo. Ninguna excursión recreativa o extracurricular podrá ejecutarse sin coordinación previa con el equipo de gestión.

El artículo sexto exige que las salidas sean solicitadas con 25 días de antelación, anexando listado de estudiantes participantes, responsables designados, itinerario, medidas de seguridad y logística de transporte.

El artículo séptimo dispone que por cada 10 estudiantes debe acompañar un adulto, y que debe verificarse si la actividad representa riesgo físico, mental o emocional para los menores.

También prohíbe actividades en playas, ríos, balnearios, piscinas o lugares similares cuando impliquen riesgo para los estudiantes.

El artículo octavo exige autorización escrita de los padres o tutores y señala que las escuelas deberán garantizar todos los elementos de seguridad antes de la salida.

El artículo decimotercero establece sanciones administrativas y penales por incumplimiento, en concordancia con la Ley 136-03 (Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes) y el Código Penal Dominicano.

Caso Da Vinci y revisión nacional de protocolos La nueva disposición surge luego de que el Ministerio Público solicitara medidas de coerción contra cuatro empleadas del Instituto Leonardo Da Vinci por la muerte de Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien falleció durante una excursión en Gurabo.El órgano acusador sostiene que el centro movilizó a 87 estudiantes con solo tres cuidadoras, sin equipos de seguridad ni evaluación de riesgos.

La tragedia generó un debate sobre la supervisión y las prácticas de los centros educativos en actividades fuera del aula.

Minerd busca unificar criterios y cerrar brechas de seguridad

De acuerdo con la orden, el Ministerio de Educación busca asegurar que todas las excursiones escolares se ejecuten bajo un esquema uniforme que garantice la integridad física y emocional de los estudiantes, así como la rendición de cuentas ante cualquier incidente.

El ministerio recordó que ya existían normas previas —como las órdenes departamentales de 2009 y 2023—, pero la 63-2025 sistematiza y endurece los requisitos para evitar improvisaciones y reducir riesgos.

Con la entrada en vigencia del nuevo protocolo, los centros educativos deberán revisar su planificación y ajustar sus procesos internos para cumplir con los parámetros establecidos.