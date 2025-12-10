Ministro de Educación destaca necesidad de fortalecer el uso ético y efectivo de la tecnología

Durante el Consejo Nacional de Educación, Luis Miguel De Camps presentó su apuesta por la inclusión de las competencias digitales ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, resaltó la importancia de fortalecer las competencias digitales en el sistema preuniversitario y de orientar el uso ético y efectivo de la tecnología en los centros educativos, durante la cuarta sesión ordinaria de 2025 del Consejo Nacional de Educación (CNE).

En la sesión presidida por De Camps se abordaron tres temas centrales: la ejecución presupuestaria de 2025, el fortalecimiento de las competencias digitales en el sistema preuniversitario y los resultados del "Proyecto Estrella", una iniciativa impulsada en el Centro Educativo Emilio Prud´Homme, Regional 03, Azua.

De Camps explicó, de acuerdo a un comunicado, que resulta esencial profundizar en los estudios sobre las competencias digitales ya identificadas, con el fin de fortalecerlas mediante procesos técnico-pedagógicos que faciliten su integración en el sistema educativo.

Enfatizó que esta investigación permitirá al CNE tomar decisiones informadas sobre el uso de equipos tecnológicos en los centros escolares, tomando en cuenta las distintas experiencias internacionales, pero adaptadas a la realidad y necesidades de la República Dominicana.

El ministro señaló que uno de los principales retos de la sociedad es el uso responsable de la tecnología, de manera que contribuya al desarrollo de competencias digitales sólidas.

Subrayó que, tras el impacto global de la pandemia y el acelerado avance tecnológico, la tecnología y la inteligencia artificial no desplazarán a las personas, pero sí podrían desplazar a quienes no dominen estas herramientas.

Proyecto Estrella

Igualmente, durante el encuentro fueron presentados los resultados del "Proyecto Estrella" a cargo del representante estudiantil Josmil E. Santa De León, el cual es una iniciativa implementada desde el año 2019.

Santa De León manifestó que este proyecto integra la promoción de una educación integral que valora al estudiante y rescata la igualdad y la equidad para su respeto como ser humano, con resultados tangibles en el aumento de las calificaciones y la eliminación de casos de repitencia escolar.

"Hoy somos uno de los mejores centros educativos de la zona, con este proyecto hemos conseguido que de 17 estudiantes que alcanzaban promedios de calificaciones entre 91 y 100 puntos en el 2019, a la fecha 64 estudiantes hayan logrado este promedio y toda la comunidad estudiantil exhiba mejores competencias a nivel nacional", añadió el estudiante.

El ministro De Camps valoró la posibilidad de implementar un plan piloto nacional del "Proyecto Estrella" y analizar su impacto en el sistema educativo nacional, tomando como referencia los resultados positivos presentados por el estudiante.

En cuanto a la presentación de la ejecución presupuestaria de este año, se destacó el uso correcto de los recursos, especialmente a favor de la educación Primaria y Secundaria, que representan metas presidenciales que procuran elevar la calidad del sistema.

La reunión del CNE contó con la participación de viceministros de Educación, representantes de instituciones descentralizadas y otras entidades vinculadas al sector educativo.