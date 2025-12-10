De Camps resalta victoria de estudiantes dominicanos en competencia internacional Desafío Naranja

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, destacó el esfuerzo, la creatividad y la dedicación de los estudiantes dominicanos que obtuvieron premios en el concurso internacional Desafío Naranja, realizado en El Salvador en noviembre, a quienes describió como el resultado de un sistema público universitario que brinda educación de calidad.

La delegación estuvo integrada por estudiantes del nivel Secundario de las modalidades Técnico-Profesional y Artes, procedentes de los distritos educativos 04-04, Villa Altagracia; 15-03, Santo Domingo; 05-03, La Romana; y 14-04, Samaná.

Los estudiantes presentaron cinco proyectos y recibieron reconocimientos en categorías como moda, artesanías, negocio creativo, producción audiovisual y turismo cultural.

Reconocimiento y apoyo a proyectos ganadores

Los proyectos ganadores fueron "Ecoparaíso Mana de Isa", del Politécnico Juan Emilio Bosch Gaviño, y "Casa de Arte Catarey", del Centro en Artes Félix Evaristo Mejía Abreu, ambos de Villa Altagracia. Cada propuesta recibió un premio de cuatro mil dólares para la continuidad y fortalecimiento de sus iniciativas.

"Desafío Naranja es un espacio donde se reconoce la capacidad de innovar, de emprender y de convertir ideas en soluciones reales. Además, de usar el talento para transformar vidas y comunidades. Ustedes demostraron que nuestro país sabe competir en el terreno donde nace el futuro: el de la imaginación que se vuelve proyecto", destacó el ministro De Camps al recibir a los estudiantes en la sede del Ministerio de Educación.

Testimonios y experiencias de los estudiantes

Igualmente, destacó que se impulsan políticas públicas para que el sistema público preuniversitario produzca jóvenes talentos como los ganadores, "que sean curiosos, que sean audaces y capaces de imaginar, pero también de ejecutar, porque ahí es donde se construye la economía del mañana".

Testimonios y apoyo institucional para proyectos ganadores

Franchesca María Lara, estudiante de 18 años del Politécnico Profesor Juan Bosch, manifestó que la experiencia en El Salvador le permitió validar su propuesta y confirmar que la sostenibilidad puede convertirse en una oportunidad económica para la comunidad.

De su lado, Ismael Alberto Collado Tiburcio, de 16 años y del proyecto "Casa de Artes Catarey", expresó que esta participación les brindó herramientas para convertir su iniciativa cultural en un proyecto creativo de impacto.

Asimismo, Osmin Judith Frías Casanova, también del proyecto "Casa de Artes Catarey", destacó el acompañamiento docente recibido y aseguró que regresan más preparados para fortalecer la identidad cultural a través del arte.

El ministro entregó computadoras portátiles a los ganadores, a fin de que puedan seguir expandiendo sus conocimientos e ideas y, de ese modo, continuar contribuyendo al desarrollo de sus comunidades con sus proyectos.

En esta competición, además, otros proyectos obtuvieron menciones de reconocimiento, tales como Vallme Crochet, del Politécnico Profesora Manuela Mullix Fermín; Alma en Movimiento, del Instituto Politécnico Padre Bartolomé Vegh; y Santos Designer, del Centro en Artes Fernando Ureña Rib.

El Desafío Naranja, impulsado igualmente por la Fundación Filarmonía, promueve la creatividad y el emprendimiento juvenil en la región e involucra a jóvenes de 14 a 25 años de varios países de Latinoamérica.