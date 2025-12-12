Ratifican por cuatro años más al reverendo Secilio Espinal como rector de la Pucmm

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) anunció este viernes la ratificación del sacerdote Secilio Espinal como rector de la institución por un nuevo período de cuatro años, que se extenderá hasta el 22 de octubre de 2029.

El anuncio se realizó durante la misa de acción de gracias y la presentación de las memorias institucionales 2024–2025, celebrada en la parroquia universitaria Nuestra Señora de la Anunciación, en el campus de Santiago.

La ceremonia estuvo presidida por el gran canciller de la Pucmm y arzobispo de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, y contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, así como obispos, autoridades municipales, docentes y estudiantes.

Durante la presentación de las memorias, Espinal destacó los avances alcanzados por la universidad en posicionamiento internacional, calidad académica, investigación, infraestructura, bienestar e internacionalización, consolidando, según dijo, uno de los períodos de mayor crecimiento institucional en la historia de la Pucmm.

Resaltó que la alta casa de estudios se consolidó como la número uno de la República Dominicana en los principales rankings internacionales, incluyendo QS World University Rankings 2026, QS Latin America & Caribbean 2026, Times Higher Education Latin America 2026, UniRank 2025, EduRank 2025 y Webometrics 2025.

También subrayó que, por segundo año consecutivo, la Pucmm es la única institución dominicana incluida en el THE Latin America University Rankings, ubicándose en el rango 126–150 de la región.

Asimismo, Espinal informó que la universidad ocupó la posición 151–160 en QS Latin America & Caribbean 2026, situándose como la cuarta del Caribe, y fue reconocida como líder en sostenibilidad en el QS Sustainability 2026, con altos puntajes en gobernanza, impacto social, educación ambiental e investigación.

El rector también detalló el fortalecimiento de la oferta académica en STEM, con 48 programas en ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas, y destacó logros como la acreditación internacional ABET del programa de Ingeniería Industrial y de Sistemas y el reconocimiento de Alta Calidad en Assurance of Learning otorgado por AACSB.

A esto se suman las certificaciones ISO 9001 e ISO 21001, que avalan la mejora continua de los procesos universitarios.

Investigación, infraestructura y proyección internacional

En cuanto a los indicadores estudiantiles, señaló que la Pucmm alcanzó una matrícula de 13,890 estudiantes, con un crecimiento del 24 % en cuatro años, una empleabilidad global del 95 % a más de seis meses de graduación y un 98.7 % de satisfacción entre sus egresados.

Sobre investigación, Espinal informó que la institución gestionó 38 proyectos científicos activos, con una inversión superior a RD$290 millones, consolidándose como la universidad con mayor producción científica del país.

Entre los proyectos destacó iniciativas en inteligencia artificial, neurociencia, resiliencia climática, inocuidad alimentaria, microelectrónica y semiconductores, en línea con la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de los Semiconductores (Enfis).

En infraestructura, mencionó obras como el nuevo Polideportivo del campus Santiago; el Cibao Pádel Club, primer complejo universitario de pádel del país; la renovación del auditorio de Ciencias de la Salud; la modernización del edificio Padre Arroyo; el nuevo Laboratorio Financiero Bloomberg; el Estudio de Cine del campus Santo Domingo; y la Mediateca Itinerante del Centro León.

Espinal también destacó la celebración en el país de la XXI Asamblea General de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe (Oducal), realizada por primera vez en la República Dominicana, donde fue designado vicepresidente de la Subregión México, Centroamérica y el Caribe.

Asimismo, resaltó la participación de la Pucmm en el Jubileo del Mundo Educativo, celebrado en el Vaticano y presidido por el papa Francisco.

